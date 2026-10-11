¿Argentina es cara en dólares? Qué dice el informe que compara los precios con América Latina

Un informe de Fundar comparó el costo de vida en Argentina con el de América Latina. El país es más barato que el promedio regional, pero lidera en indumentaria y restaurantes.

¿Argentina es cara en dólares? La respuesta depende de qué se compre y con qué país se compare. Un informe del centro de estudios Fundar mostró que, pese al encarecimiento acumulado de los últimos años, el nivel general de precios argentino se ubicó en julio de 2026 un 1,7% por debajo del promedio de América Latina. Sin embargo, el país registra valores superiores a los de sus vecinos en rubros como indumentaria y restaurantes.

Según los datos analizados por Fundar, durante julio la inflación mensual fue del 2,1%, mientras que la devaluación oficial alcanzó el 2,4%. Esa diferencia provocó una reducción del 0,3% en el costo de vida medido en dólares.

Al mismo tiempo, el nivel de precios del resto de América Latina aumentó un 0,6%. Como resultado, Argentina se abarató un 0,9% en relación con el promedio regional durante ese mes.

En qué rubros Argentina es más cara

El informe identifica dos sectores en los que Argentina presenta los precios más elevados de la región: indumentaria y restaurantes. Esto significa que la comparación cambia según los gastos que se consideren, incluso cuando el nivel general de precios se encuentra por debajo de la media latinoamericana.

También aparecen por encima del promedio regional los rubros de comunicaciones, recreación y equipamiento del hogar. En comunicaciones, Argentina ocupa el segundo lugar entre los países más caros, detrás de Costa Rica.

Estas diferencias muestran que el costo de vida no se distribuye de manera uniforme: algunos consumos cotidianos pueden resultar más costosos en el país que en otras economías latinoamericanas.

Qué productos y servicios son más baratos que en la región

En otros sectores, los precios argentinos se encuentran por debajo del promedio latinoamericano. De acuerdo con el relevamiento, esto ocurre en alimentos, educación, vivienda y servicios, salud, y alcohol y tabaco.

El transporte, en cambio, se ubica en línea con la media regional.

La comparación por rubros permite entender por qué la percepción sobre si Argentina es cara o barata puede variar según los hábitos de consumo y los gastos habituales de cada hogar.

Cuánto se encareció Argentina desde 2021

La evolución de largo plazo presenta otra perspectiva. Según el informe de Fundar, el nivel de precios argentino se encareció un 2,3% desde la asunción del gobierno de Javier Milei. Si se toma como referencia enero de 2021, el aumento acumulado alcanza el 74,9%.

Aun con ese incremento, el nivel general de precios continúa por debajo del promedio latinoamericano. El estudio señala que Argentina mantiene valores inferiores a los de Uruguay, Costa Rica y México.

En síntesis, los datos muestran una situación desigual: Argentina no es el país más caro de América Latina en términos generales, pero sí lidera en determinados consumos, como la ropa y las salidas a restaurantes. La evolución del tipo de cambio y de los precios locales seguirá siendo determinante para saber cómo cambia esa relación en los próximos meses.