Aeropuertos de todo el país recibirán inversiones por US$ 1.500 millones en obras de modernización

El plan contempla ampliaciones de terminales, mejoras en pistas y nuevas áreas de embarque. Las inversiones se anunciaron tras el acuerdo para extender hasta 2049 la concesión de 35 aeropuertos, con opción de prórroga por otros siete años.

Aeropuertos Argentina anunció un plan de inversiones por US$ 1.500 millones destinado a ampliar y modernizar los aeropuertos de Ezeiza, Aeroparque y distintas terminales del interior del país.

El programa incluye obras en edificios, pistas, sectores de embarque y áreas operativas, con el objetivo de ampliar la capacidad de la infraestructura aeroportuaria.

El anuncio se conoció luego del acuerdo con el Gobierno nacional para extender hasta 2049 la concesión de 35 aeropuertos, con la posibilidad de prorrogarla por otros siete años.

Obras en Ezeiza

El Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini concentrará una inversión de US$ 760 millones. De ese total, US$ 600 millones se destinarán a las terminales y los US$ 160 millones restantes, al sistema de pistas.

Entre los principales proyectos figuran la construcción de una nueva terminal de arribos internacionales, la ampliación del espigón, la reconversión de la Terminal A y trabajos en las pistas y en el sector de cargas.

Ampliaciones en Aeroparque

En el Aeroparque Jorge Newbery está prevista una inversión de US$ 200 millones. El plan contempla la construcción de un nuevo espigón doméstico de 14.000 metros cuadrados, equipado con seis puertas de embarque con manga.

También se realizarán ampliaciones en las áreas de embarque y en los sectores de control, con el propósito de mejorar la capacidad operativa de la terminal porteña.

Más de US$ 500 millones para los aeropuertos del interior

El programa destinará más de US$ 500 millones a terminales del interior, donde se prevén ampliaciones edilicias y trabajos en pistas.

Entre los aeropuertos incluidos se encuentran los de Bariloche, Catamarca, Córdoba, Esquel, Puerto Iguazú, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Paraná, Posadas, Puerto Madryn, Río Cuarto, San Luis, Santiago del Estero y Viedma, entre otros.

Las obras forman parte del programa de modernización asociado a la extensión de la concesión aeroportuaria y abarcan instalaciones de distintas regiones del país.