Veteranos continentales de Malvinas reclaman pensiones y cobertura de salud: “Hay un olvido muy grande”

Integrantes de la Agrupación 14 de Junio, que reúne a veteranos continentales de la Guerra de Malvinas, manifestaron su preocupación por la situación de compañeros que atraviesan dificultades económicas, no cuentan con obra social y, en algunos casos, enfrentan la suspensión de pensiones.

Sergio Leiva, referente de la agrupación en Cutral Co, explicó que recientemente recibieron notificaciones vinculadas a pensiones que fueron dadas de baja o quedaron paralizadas. Entre los casos mencionó el de Carlos Galeano, veterano que participó del conflicto y actualmente atraviesa un delicado cuadro de salud.

Según relató Leiva, Galeano recibió un requerimiento para presentar su diploma militar de 1982, documentación que no pudo localizar. Además, actualmente se encuentra en Neuquén realizando estudios y a la espera de una intervención quirúrgica, sin obra social ni cobertura que le permita afrontar los gastos.

“Nosotros somos los que estamos ayudando. Peleamos siempre por la obra social para esta gente que se lo merece porque participó de un conflicto bélico”, sostuvo Leiva.

Reclamo por el reconocimiento

Leiva recordó que los denominados veteranos continentales fueron quienes cumplieron tareas de logística, vigilancia y defensa de la frontera durante el conflicto, sin haber combatido directamente en las islas.

“Nosotros rendimos honor a los veteranos que entraron, a los que fueron, a los que cayeron y a los que pudieron volver. Éramos pibes de 18 años cuando fuimos”, señaló.

En ese sentido, aclaró que el reclamo de la agrupación no apunta a obtener beneficios personales para quienes ya cuentan con jubilación u otros ingresos, sino a acompañar a los compañeros que actualmente se encuentran en una situación de vulnerabilidad.

“Hay muchos que son albañiles y que, con 64 años, ya no pueden seguir haciendo su tarea. Son independientes y no tienen ninguna salida laboral”, explicó.

El acompañamiento del municipio

El referente destacó especialmente el respaldo recibido desde el municipio de Cutral Co y señaló que la ciudad fue una de las primeras en reconocer mediante una ordenanza a los veteranos continentales.

También valoró el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Social, que colabora con los integrantes de la agrupación en la realización de trámites ante ANSES.

Leiva sostuvo que, a partir de la iniciativa impulsada en Cutral Co, otros municipios de la provincia comenzaron a avanzar en reconocimientos similares.

“Los primeros que iniciaron fueron los municipios. Después tenía que haber iniciado la Nación primero, para devolvernos lo que nos quitaron”, cuestionó.

Finalmente, reclamó que el reconocimiento a la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas esté acompañado por políticas concretas destinadas a quienes participaron del conflicto.

“Hay un olvido muy grande. Se habla de que las Malvinas son argentinas, y nosotros estamos convencidos de eso porque participamos de ese conflicto, pero también hay que reconocer a quienes estuvieron y hoy no tienen obra social ni una salida”, concluyó.