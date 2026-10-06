Vecinos de barrio Otaño denuncian 15 años de conflictos y reclaman una solución

Una vecina del barrio Otaño, en Plaza Huincul, acudió nuevamente a Fiscalía para denunciar una situación que, según relató, afecta desde hace unos 15 años a residentes de las calles Ciucci y sectores cercanos.

La mujer aseguró que una vecina de 72 años genera reiterados conflictos y acusó que en distintas oportunidades habría provocado daños en vehículos y viviendas, arrojado piedras y otros objetos, agredido a personas y afectado a animales. También sostuvo que la mujer suele recibir personas en su domicilio, situación que, según manifestó, incrementa la preocupación entre los vecinos.

“Ya no puedo vivir así. Tengo mis animales encerrados y están estresados”, expresó la vecina, quien afirmó que existen numerosas denuncias realizadas a lo largo de los años y que incluso personal policial habría intervenido en distintas oportunidades.

Según contó tras su paso por Fiscalía, desde el organismo le informaron que se continuará trabajando en el caso y que se coordinarían medidas con la Policía para intentar prevenir nuevos episodios.

La denunciante señaló además que actualmente se encuentra levantando un paredón y que recientemente un trabajador habría sido atacado con agua durante las tareas, por lo que pidió presencia policial para poder continuar con los trabajos sin exponerse a nuevos incidentes.

“Esto ya no da para más. Yo ya no puedo vivir así”, insistió la vecina, quien pidió que se encuentre una solución definitiva al conflicto que, según su relato, lleva más de una década afectando a varias familias del sector.