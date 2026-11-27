La Junta Electoral Municipal de Cutral Co convocó a los ciudadanos argentinos y extranjeros a consultar el padrón provisorio de cara a las elecciones municipales del próximo 14 de febrero de 2027. Quienes no figuren o necesiten corregir sus datos tendrán tiempo hasta el 11 de diciembre para realizar los reclamos correspondientes.

La jueza de Faltas y presidenta de la Junta Electoral Municipal, Ana María Stempin, explicó que los extranjeros podrán incorporarse al padrón a partir de los 16 años, siempre que acrediten un mínimo de cinco años de residencia en la ciudad. El trámite deberá realizarse de manera online, mediante la presentación de la documentación requerida.

Stempin remarcó la importancia de que todos los vecinos verifiquen su inclusión en el padrón provisorio. En caso de no aparecer, podrán ingresar al apartado de reclamos nacionales o extranjeros y adjuntar la documentación para solicitar su incorporación. También pidió informar los casos de personas fallecidas que todavía figuren en el registro.

La funcionaria indicó que el plazo vence el 11 de diciembre y que la Junta Electoral está atendiendo en horario ampliado, hasta las 17 horas, para asesorar y acompañar a quienes necesiten realizar el procedimiento.

Presentación de listas y requisitos para candidatos

Por otra parte, Stempin informó que el cronograma electoral continúa con la presentación de alianzas y listas de candidatos. La recepción de las listas se realizará hasta las 23:59 del 11 de diciembre. Luego, la documentación será revisada y remitida a la Junta Electoral Provincial.

Además, convocó a los apoderados de los partidos políticos a acercarse para retirar los instructivos y documentación necesaria, especialmente en relación con la acreditación de domicilio.

Entre los requisitos para quienes aspiren a cargos de intendente o concejales se encuentran tener domicilio en Cutral Co con la antigüedad correspondiente, estar habilitados como electores en la ciudad y presentar la documentación exigida. También deberán acreditar que no figuran en los registros de deudores alimentarios ni en los de violencia de género.

Stempin insistió en que estar incorporado al padrón electoral es una condición fundamental tanto para votar como para poder presentarse como candidato.

La elección municipal se realizará el 14 de febrero de 2027, en coincidencia con el calendario electoral provincial.