El Ballet Municipal de Cutral Co reestrenará este domingo 29 de noviembre la obra “El sueño de la semilla”, una propuesta artística que combina danza, puesta en escena y un mensaje sobre la identidad neuquina y el cuidado de la tierra.

La función se realizará en el Centro Cultural José Héctor Rioseco, con entrada libre y gratuita. Las puertas se abrirán a las 19 horas y el espectáculo comenzará a las 20:15.

Emanuel “Rulo” Hernández, director del Ballet Municipal junto a Gabriela Marín, explicó que la obra tiene una duración aproximada de 45 minutos y busca representar los paisajes, la geografía, las riquezas y las costumbres de los neuquinos.

Además, señaló que la propuesta invita al público a reflexionar sobre el cuidado del ambiente y la identidad cultural de la región.

Tras el estreno realizado el año pasado, el elenco decidió volver a presentar el espectáculo en dos fechas: este domingo 29 de noviembre y el próximo 6 de diciembre.

Desde la organización informaron que la obra está destinada a mayores de 12 años y que, una vez comenzada la función, no se permitirá el ingreso a la sala debido a las intervenciones artísticas previstas durante la presentación.

Hernández destacó el trabajo de todo el elenco, el acompañamiento de coreógrafos de Buenos Aires y el apoyo del Municipio para sostener los espacios culturales.

La presentación marcará también el cierre de las actividades anuales del Ballet Municipal, con una invitación abierta a toda la comunidad para disfrutar de una propuesta artística diferente.