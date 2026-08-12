Un vecino colombiano contó cómo viven la tragedia tras el fuerte sismo

Juan Cárdenas, un vecino colombiano que se encuentra actualmente en Cutral Có, relató el impacto del fuerte sismo que afectó a Colombia y dejó cientos de víctimas.

Según contó, varias ciudades resultaron gravemente afectadas, entre ellas Pereira, Armenia, Manizales, Cali y Chocó, donde se registró el epicentro. También señaló daños en servicios esenciales y viviendas.

Cárdenas mantiene comunicación con familiares en distintas regiones y aseguró que, afortunadamente, ninguno de ellos resultó afectado. Además, mencionó que distintos países están enviando ayuda para asistir a las personas damnificadas.

El vecino también advirtió sobre mensajes que circulan por WhatsApp acerca de un supuesto “megaterremoto”, aunque aclaró que no existe información oficial que confirme esa posibilidad.

Actualmente se encuentra en Argentina como turista y evalúa radicarse junto a su familia en el país, posiblemente en Cutral Có.