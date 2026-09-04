Se hicieron pasar por ayudantes y terminaron robando una moto en Parque Oeste

En la tarde del miércoles, un vecino del barrio Parque Oeste, residente de la calle Juan Manuel de Rosas, salió a la vereda de su vivienda con la intención de poner en marcha su motocicleta Zanella 200.

Mientras intentaba solucionar el inconveniente mecánico, dos jóvenes que circulaban en otra moto se detuvieron y se ofrecieron a ayudar. El vecino aceptó la colaboración, confiando en la buena voluntad de los desconocidos.

En un momento, los supuestos ayudantes lograron encender la motocicleta. Sin embargo, uno de ellos pidió “probarla” y de inmediato se dio a la fuga, acompañado por su cómplice que lo siguió en la otra moto.

El hecho fue denunciado en la Comisaría de Cutral Co, donde se inició la investigación correspondiente para dar con los responsables y recuperar el vehículo.