Ramón Rioseco destacó el crecimiento de Bomberos Voluntarios y anunció una inversión superior a los $150 millones

El intendente de Cutral Co y presidente de la Comisión de Bomberos del Cuartel Central N.º 2, Ramón Rioseco, encabezó las palabras de reconocimiento durante el aniversario de la institución. En su discurso, recordó las dificultades que atravesó el cuartel durante la década de 1990, valoró el trabajo voluntario y destacó una inversión superior a los 150 millones de pesos en equipamiento.

Rioseco recordó que, en los años 90, la crisis económica que golpeó a Cutral Co también afectó profundamente a Bomberos Voluntarios. Según relató, la institución atravesaba una situación crítica, sin vehículos ni equipamiento suficiente, aunque mantenía el compromiso de sus integrantes de continuar prestando servicio a la comunidad.

En ese contexto, destacó el papel de los vecinos que impulsaron la conformación de una Comisión Directiva para recuperar y fortalecer el cuartel. También agradeció a quienes llevan más de 30 años trabajando de manera desinteresada, junto con los bomberos y sus familias.

“Crecer con recursos propios, con la colaboración de la comunidad y con el compromiso de los bomberos y sus familias”, fue uno de los conceptos centrales de su mensaje, en el que puso el foco en la administración transparente y el desarrollo sostenido de la institución.

Inversión de más de $150 millones y preparación ante emergencias

Durante el acto, Rioseco destacó una inversión superior a los 150 millones de pesos, destinada a la incorporación de un vehículo y a la adquisición de equipamiento de seguridad y herramientas para mejorar la coordinación y la respuesta ante emergencias.

Además, advirtió sobre la necesidad de prepararse frente a los fenómenos climáticos que afectan a distintos puntos de Latinoamérica. En ese sentido, sostuvo que Cutral Co y la región no están exentas de posibles contingencias y remarcó la importancia de fortalecer la organización y el trabajo conjunto entre Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y la Policía.

El intendente también llamó a generar conciencia en la comunidad y a trabajar en la prevención para estar preparados ante una eventual emergencia.

Finalmente, Rioseco felicitó a la institución por un nuevo aniversario y reiteró su reconocimiento a los integrantes de la Comisión Directiva, los bomberos voluntarios y los vecinos que, durante décadas, sostuvieron el servicio con vocación y compromiso comunitario.