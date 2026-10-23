Encontró con un dron las casi 60 chivas perdidas de Don Pascual y su historia emocionó a todos

Una historia de solidaridad y emoción se hizo viral luego de que Juan Villanueva utilizara un dron para encontrar las casi 60 chivas de Don Pascual, un criancero que había perdido a todos sus animales en la zona rural.

En diálogo con Fuego24cco, Juan contó que decidió salir a ayudar al hombre después de conocer su situación. Tras recorrer caminos rurales y utilizar su dron, logró localizar a los animales, que se encontraban a unos 18 kilómetros en línea recta del puesto.

El momento más emotivo llegó cuando le mostró las imágenes a Don Pascual, quien reconoció a cada una de sus chivas por sus características y nombres. El criancero no pudo contener las lágrimas al saber que había recuperado sus animales, su principal sustento.

Las chivas habían desaparecido varios días antes, en medio de las lluvias y el mal tiempo. Gracias al aviso de Juan, otros pobladores pudieron organizarse para reunirlas y llevarlas de regreso.

Además, se conoció que Don Pascual tiene dificultades para movilizarse debido a una lesión en un pie y actualmente no cuenta con un caballo, por lo que surgió un pedido solidario para ayudarlo a conseguir uno.

La historia se viralizó rápidamente en las redes sociales de Fuego24, con miles de compartidos y comentarios. Más allá del hallazgo, el caso volvió a poner en evidencia las dificultades y el aislamiento que enfrentan los crianceros en zonas rurales.