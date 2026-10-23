Jorge Sobisch confirmó que quiere volver a ser candidato a gobernador en 2027

El exgobernador de Neuquén, Jorge Omar Sobisch, confirmó su intención de competir por la gobernación en 2027 y aseguró que su principal objetivo es recuperar el protagonismo del Movimiento Popular Neuquino (MPN).

En una entrevista con Fuego24cco, el exmandatario explicó que decidió regresar a la primera línea política ante lo que considera un intento de debilitar al partido. Además, cuestionó al gobernador Rolando Figueroa y sostuvo que su gestión carece de proyectos e impulso.

Sobisch también criticó al Gobierno nacional de Javier Milei por la situación económica y las dificultades que atraviesan las pequeñas y medianas empresas.

En relación con Cutral Co y Plaza Huincul, adelantó que ambas localidades serán prioritarias en su recorrida por el interior provincial. Aseguró que buscará impulsar proyectos de desarrollo vinculados al gas y al petróleo para generar inversiones y oportunidades en la comarca petrolera.

Finalmente, ratificó que su candidatura será por el MPN y afirmó que buscará construir acuerdos con otros sectores políticos, aunque por el momento descartó competir con otro sello partidario.