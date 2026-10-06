Nicolás Orellano cuestionó las expulsiones en el PJ y respaldó la gestión de Claudio Larraza

El presidente del Consejo Local del Partido Justicialista de Plaza Huincul, Nicolás Orellano, se refirió a la interna del PJ neuquino, luego de que la Justicia avalara el proceso de expulsión de 44 afiliados que participaron de listas de otros partidos en las elecciones de 2023.

Orellano, quien integra el sector del peronismo territorial, sostuvo que la medida representa una forma de “disciplinamiento” hacia dirigentes que se opusieron a la conducción de Oscar Parrilli y posteriormente participaron de la interna partidaria que terminó con el triunfo de su espacio.

El dirigente cuestionó la judicialización de la interna y consideró que “si uno quiere hacer crecer el partido expulsando al que piensa distinto, no es el camino”. En ese sentido, señaló que aguardarán las próximas resoluciones judiciales y evaluarán las acciones a seguir.

La situación de José Asad

Orellano también se refirió a la situación de José Asad, cuya suspensión como presidente del PJ neuquino quedó sin efecto por una resolución judicial. Explicó que la Justicia cuestionó aspectos formales de la reunión del Consejo Provincial en la que se tomó la decisión, particularmente la modalidad virtual y la acreditación de los consejeros.

Según planteó, podría convocarse nuevamente al Consejo Provincial, esta vez de manera presencial, para definir la conducción interina mientras continúa el proceso judicial.

Alianzas y elecciones 2027

Respecto del futuro electoral, Orellano explicó que las posibles alianzas del PJ deberán ser definidas por el Congreso partidario, integrado por 72 congresales de distintas localidades.

El dirigente confirmó además que un sector del peronismo territorial mantiene una alianza política con Comunidad, aunque aclaró que no se incorporaron al partido ni utilizan el sello del PJ.

De cara a 2027, sostuvo que el peronismo ya comenzó a trabajar en distintas localidades y adelantó que en Plaza Huincul realizarán encuentros de formación política y militancia, con una primera actividad prevista para el 23 de octubre.

Respaldo a la gestión de Larraza

En el ámbito local, Orellano destacó el acompañamiento del sector justicialista a la gestión del intendente Claudio Larraza, de la que actualmente forman parte dirigentes del PJ.

Valoró especialmente las políticas vinculadas a viviendas, tierras, obra pública y capacitación, y destacó la presencia de universidades y propuestas educativas en Plaza Huincul.

No obstante, aclaró que desde el justicialismo también cuentan con proyectos y dirigentes que podrían realizar aportes y plantear mejoras para una futura gestión.

Finalmente, Orellano expresó preocupación por la situación económica y el impacto en trabajadores y comerciantes. Consideró que el escenario actual requiere un cambio de modelo económico basado, según señaló, en “producción y trabajo”.