Desde este sábado rige el nuevo régimen penal juvenil: La edad de imputabilidad baja a los 14 años

A partir del 5 de septiembre entra en vigencia en todo el país la Ley 27.801, que establece un nuevo régimen procesal penal para adolescentes de entre 14 y 18 años.

El defensor público, doctor Simonelli, explicó que la reforma incorpora dos cambios centrales: baja de 16 a 14 años la edad desde la cual un adolescente puede ser sometido a un proceso penal y amplía la intervención de la Justicia a todos los delitos previstos en el Código Penal, y no únicamente a los considerados graves.

La normativa establece además un régimen de penas diferenciado respecto de los adultos. La prisión perpetua no puede aplicarse a menores de edad y la pena máxima prevista es de 15 años de prisión.

En Neuquén, ante una eventual detención, el adolescente será trasladado inicialmente a dependencias destinadas a menores y se dará intervención al fiscal. Dependiendo del caso, un juez podrá disponer medidas como prisión domiciliaria, alojamiento en una institución abierta o, para los casos más graves, una institución cerrada.

Simonelli advirtió que en la provincia todavía no existe una institución cerrada con las características previstas por la nueva normativa.

El defensor también señaló que la participación de adolescentes de entre 14 y 18 años en delitos contra la propiedad en la comarca no es mayoritaria y representaría menos del 10% de estos hechos, mientras que durante este año se registró un solo caso grave con participación de menores de esa franja etaria.

Finalmente, sostuvo que el endurecimiento de las sanciones por sí solo no garantiza una reducción de la violencia y remarcó la necesidad de fortalecer la educación, la convivencia y la prevención.