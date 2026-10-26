Juan Faúndez impulsa la llamaterapia y proyecta una escuela internacional en Cutral Co

El referente neuquino fue reconocido como referente cultural de Argentina en un encuentro internacional y avanza con un proyecto que combina llamaterapia, capacitación, producción y generación de empleo.

Juan Faúndez, reconocido como el primer llamero y alpaquero particular registrado en Neuquén, atraviesa una etapa de crecimiento de su proyecto de llamaterapia en Cutral Co. Tras participar en encuentros internacionales y desarrollar capacitaciones en distintos países, avanza en la construcción de un nuevo espacio para ampliar las actividades.

Faúndez contó que su trabajo lo llevó a integrar la Comisión Internacional de Camélidos Sudamericanos, luego de presentar la experiencia de la primera escuela de llamaterapia de Argentina. En un encuentro realizado en Perú, con representantes de más de 25 países, fue elegido como referente cultural argentino.

Desde entonces, participó en actividades en Bolivia, Chile, Panamá y Perú, entre otros destinos. Además, confirmó que en noviembre viajará a Brasil y que mantiene proyectos para extender la iniciativa a otros países.

En Oruro, Bolivia, alcanzó un acuerdo con autoridades locales para comenzar a desarrollar una escuela a partir de febrero. Como parte del intercambio, su proyecto recibirá dos llamas que serán trasladadas a la Argentina mediante los procedimientos sanitarios y migratorios correspondientes.

Una nueva infraestructura para ampliar el proyecto

En Cutral Co, la iniciativa también avanza con el acompañamiento del municipio, que impulsa la construcción de un edificio con salón de usos múltiples, cocina, oficinas, sanitarios adaptados y espacios para recibir a las familias que participan de las actividades.

El nuevo lugar permitirá mejorar las condiciones de atención y recibir a delegaciones educativas, profesionales y visitantes de distintos puntos del país y del exterior.

Faúndez explicó que el proyecto trabaja con escuelas y distintas instituciones, y que ahora busca ampliar la participación a guarderías municipales y otras organizaciones. También destacó el acompañamiento de profesionales de la salud y de otras áreas, que se sumaron para fortalecer el seguimiento de las familias.

Según señaló, los informes sobre la evolución de los chicos que participan de las actividades forman parte del trabajo que vienen desarrollando desde hace casi diez años.

Producción de lana y generación de empleo

Además de la llamaterapia, Faúndez proyecta ampliar el perfil productivo del emprendimiento. Este año comenzará a trabajar con tejedoras de la zona para elaborar prendas con lana de llama, como medias, guantes y gorros.

La propuesta busca generar nuevas oportunidades laborales y sumar valor a la producción local. También adelantó que, tras recibirse como inseminador, prevé desarrollar actividades vinculadas con la reproducción y el mejoramiento genético animal.

Por otra parte, se organizarán capacitaciones para que más personas conozcan las características de los camélidos y sus diferentes usos.

Con varios años de trabajo, vínculos internacionales y una nueva infraestructura en marcha, el proyecto de Juan Faúndez busca consolidarse como un espacio de referencia para la llamaterapia, la formación y el desarrollo productivo en Cutral Co.