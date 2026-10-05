Estudiantes de Plaza Huincul fueron seleccionados para la final provincial del “Desafío Domuyo”

Un grupo de estudiantes de la EPET 10 de Plaza Huincul fue seleccionado para participar de la instancia final del proyecto provincial “Desafío Domuyo”, una propuesta tecnológica que consiste en diseñar y construir un cohete impulsado por agua y aire.

La iniciativa convocó a escuelas de toda la provincia. De las 24 instituciones participantes, 12 fueron seleccionadas para llegar a la etapa final, que se desarrollará los días 15 y 16 de octubre en el Espacio Domuyo de Neuquén.

Los estudiantes trabajan desde hace aproximadamente dos meses y medio en el desarrollo del prototipo, utilizando materiales reciclados, botellas y otros elementos. El objetivo será lograr que el cohete alcance la mayor altura posible y, durante el lanzamiento, registrar datos como velocidad, trayectoria y altura.

El proyecto incorpora además tecnología micro bits, mediante la cual los estudiantes programan y recolectan información que posteriormente puede ser analizada en una computadora.

Participan nueve estudiantes de tercer año, seleccionados entre cuatro cursos de ambos turnos, junto a dos docentes del área de Tecnología. Para avanzar con el proyecto, realizan jornadas extendidas de trabajo, en algunos casos desde las 10 hasta las 17 o 18 horas, destinadas a realizar pruebas, construir componentes y ajustar el prototipo.

Uno de los desafíos actuales es el desarrollo del sistema de paracaídas y la programación de la micro bits, además de las pruebas de lanzamiento.

Aunque la organización provincial contempla la participación de dos estudiantes y un docente en el evento final, las familias y docentes buscan que los nueve alumnos puedan viajar a Neuquén y vivir la experiencia completa.

Para financiar el traslado y el hospedaje, las familias comenzaron a organizar distintas actividades. El último fin de semana realizaron una venta de pizzas y platos dulces y evalúan repetir la iniciativa durante los próximos días.

Los docentes destacaron que el viaje no solo permitirá presentar el proyecto, sino también intercambiar experiencias con estudiantes de otras localidades, conocer otros trabajos y ampliar la mirada de los jóvenes a través del encuentro con otras realidades educativas.