Brian, el joven de Cutral Co que fue seleccionado para preguntarle directamente al Papa León XIV

Un joven de Cutral Co tendrá una oportunidad única: Brian pertenece al grupo de Galilea y fue seleccionado para participar de un encuentro con el Papa León XIV y realizarle preguntas directamente, durante la actividad que se desarrollará mañana miércoles, luego de la vigilia prevista en Buenos Aires.

El cutralquense forma parte de la delegación de aproximadamente 400 jóvenes que viajaron desde Neuquén para participar de las actividades vinculadas a la visita del Sumo Pontífice. Su selección le permitirá estar muy cerca del máximo representante de la Iglesia católica y llevar las inquietudes y reflexiones de los jóvenes de la región.

En una entrevista, Brian contó la emoción que sintió cuando recibió la noticia: “Cuando recibí el mensaje, yo me reemocioné. Estaba con mi mamá y le conté, y se largó a llorar ahí”.

Además, destacó el significado de representar a la diócesis neuquina y a los jóvenes de la provincia. Entre los mensajes que espera transmitir, remarcó la necesidad de que la Iglesia y la sociedad continúen acompañando a las nuevas generaciones.

“Que sigan apostando a los jóvenes, que sigan apostando a la educación de esos jóvenes y a su formación profesional”, expresó.

Brian también reflexionó sobre el papel de las redes sociales y la evangelización, y coincidió en que es necesario ser “más católico y menos influencer”, utilizando las nuevas tecnologías para transmitir valores y acercar a otros a la fe.

Al finalizar, dejó un mensaje especialmente dirigido a los jóvenes de Cutral Co y de toda la provincia: “Que se acerquen a Jesús, que no tengan miedo y que no sientan vergüenza, porque Jesús te llena el corazón y no con cosas materiales”.

La participación de Brian tendrá un significado especial para la comunidad de Cutral Co: no solo será parte de un encuentro histórico para los jóvenes, sino que tendrá la posibilidad de hacer escuchar su voz y formular preguntas directamente al Papa León XIV.