Continúa el programa “Salud Mental en los Barrios” en Cutral Co

En el marco de las actividades por el Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora el 10 de octubre, continúa en Cutral Co el programa “Salud Mental en los Barrios”, con encuentros destinados a brindar herramientas para abordar situaciones de emergencia emocional y problemáticas sociales.

La jornada se desarrolló en Parque Este, donde se trabajó sobre protocolos de actuación ante emergencias emocionales, generando un espacio de aprendizaje, intercambio y reflexión.

Participaron integrantes de las comisiones vecinales de Brentana, Parque Este, Ruca Quimey, Pampa, Belgrano, Nehuen Che y Peñi Trapún.

El objetivo es que referentes barriales puedan conocer cómo actuar, intervenir y a dónde recurrir cuando un vecino o una familia atraviesa una situación de emergencia emocional y necesita acompañamiento.

Desde el programa destacaron además la importancia de fortalecer la articulación entre las instituciones y las organizaciones comunitarias, especialmente con quienes mantienen un contacto cotidiano con las familias y conocen de cerca las distintas realidades de cada barrio.

Las actividades continuarán durante los próximos días como parte de una propuesta orientada a fortalecer el acompañamiento comunitario y la prevención en salud mental.