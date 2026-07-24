Comerciantes y autoridades conformaron una mesa de trabajo para abordar la inseguridad en la comarca

La Cámara de Comerciantes de Cutral Co y Plaza Huincul realizó una nueva reunión con amplia participación de comerciantes y representantes de distintas instituciones para avanzar en un plan de trabajo destinado a enfrentar la problemática de la inseguridad que afecta al sector.

El presidente de la entidad, Fabio Schwab, explicó que se trató de la segunda convocatoria y que, a diferencia del primer encuentro, esta vez participaron funcionarios provinciales y municipales, autoridades policiales, representantes del Hospital de Complejidad VI y referentes de distintas áreas vinculadas a seguridad, desarrollo social y salud mental.

Según indicó, uno de los principales consensos alcanzados fue que gran parte de los hechos de inseguridad registrados en la zona comercial están relacionados con personas que atraviesan consumos problemáticos. Por ese motivo, se acordó conformar una mesa de trabajo interdisciplinaria para analizar estrategias y coordinar acciones entre las distintas instituciones.

“Coincidimos en que la problemática tiene que ver, en gran medida, con los consumos problemáticos. La idea es trabajar entre todos y aportar nuestro granito de arena para buscar soluciones”, señaló Schwab.

Próxima reunión y propuestas en análisis

Durante el encuentro se plantearon distintas iniciativas que serán evaluadas en los próximos días y se acordó realizar una nueva reunión dentro de dos semanas para definir medidas concretas. Entre los temas abordados también figuró la situación de las personas en situación de calle y la necesidad de fortalecer el trabajo articulado entre organismos públicos.

En materia de seguridad, Schwab destacó que el grupo de comunicación entre comerciantes y la Policía permitió mejorar la respuesta ante hechos delictivos.

“Desde que se creó el grupo de comerciantes con contacto directo con los móviles policiales, las intervenciones son más rápidas y, según las estadísticas de la Policía, los hechos se redujeron, aunque el problema sigue existiendo”, afirmó.

Preocupación por la crisis del comercio

Además de la inseguridad, la Cámara manifestó su preocupación por la delicada situación económica que atraviesa el sector comercial.

Job aseguró que la caída del consumo, el crecimiento de las compras por comercio electrónico y el contexto económico están afectando a numerosos negocios de la comarca.

“Hay comercios a los que les cuesta llegar a fin de mes. Algunos tuvieron que cerrar y otros debieron reinventarse cambiando de rubro para poder continuar trabajando”, expresó.

El dirigente también confirmó que existen locales históricos que atraviesan una situación compleja y evalúan su continuidad si las condiciones económicas no mejoran durante los próximos meses.

Por otra parte, indicó que la Cámara analiza junto a organismos provinciales y municipios la posibilidad de impulsar nuevas líneas de financiamiento para comerciantes, tomando como antecedente los créditos con tasas subsidiadas que estuvieron disponibles en años anteriores.

La mesa de trabajo continuará reuniéndose con el objetivo de avanzar tanto en medidas de prevención de la inseguridad como en acciones de acompañamiento para uno de los sectores más afectados por la actual coyuntura económica.