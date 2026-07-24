El Concejo Deliberante desestimó el pedido de juicio político contra el concejal Omar Pérez

En una nueva sesión del Concejo Deliberante de Cutral Co, los ediles aprobaron el dictamen de la comisión investigadora que recomendó desestimar el pedido de juicio político presentado contra el concejal César Omar Pérez y disponer el archivo de las actuaciones relacionadas con esa solicitud.

Durante el tratamiento del tema, desde la comisión se explicó que, tras el análisis realizado, se concluyó que la presentación efectuada por una vecina no reunía los requisitos necesarios para avanzar con un proceso de juicio político. No obstante, aclararon que continuará en una comisión ampliada la evaluación sobre la conducta del edil, vinculada a distintas manifestaciones públicas realizadas en medios de comunicación.

El presidente de la comisión investigadora, Hugo Deisner, señaló que el pedido de juicio político fue desestimado, aunque remarcó que el análisis sobre el comportamiento del concejal permanece en estudio dentro del ámbito legislativo.

Durante el debate, otros concejales destacaron el consenso alcanzado entre los bloques para resolver el tema y consideraron que la decisión representa un gesto de madurez política e institucional. También hicieron un llamado a fortalecer la convivencia dentro del cuerpo deliberativo y a canalizar las diferencias mediante el diálogo.

Finalmente, el Concejo aprobó la resolución que rechaza el pedido de juicio político, ordena el archivo de esa presentación y deja abierta la instancia de evaluación sobre la conducta del concejal en el marco de las normas internas del cuerpo.