Vecinos autoconvocados organizan un gran guiso solidario para ayudar a familias de Cutral Co y Plaza Huincul

Un grupo de vecinos autoconvocados de Cutral Co y Plaza Huincul realizará este domingo un gran guiso solidario destinado a personas y familias en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa surgió a partir de una publicación en redes sociales y, en apenas un día, reunió a 78 voluntarios dispuestos a colaborar. Los organizadores remarcaron que se trata de una propuesta totalmente apolítica, impulsada únicamente por vecinos con ganas de ayudar.

La preparación comenzará a las 8 de la mañana en el salón de eventos Anilú (Lago Villarino 478), mientras que la entrega de viandas está prevista para las 13:30, con posibilidad de reparto a distintos barrios.

Además, continúan recibiendo donaciones de alimentos como arroz, carne, pollo, verduras y aceite para poder llegar a más familias. Los interesados pueden acercar su colaboración a los puntos de acopio informados por los organizadores.