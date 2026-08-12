Camionero brasileño agradeció la solidaridad de Cutral Có tras nueve días varado por la nieve

Carlos, un transportista oriundo de Uruguayana, Brasil, lleva nueve días varado en la zona a raíz de las dificultades para transitar por los pasos fronterizos debido a la gran cantidad de nieve acumulada.

El camionero, que transporta productos de higiene hacia Chile, contó que en Pino Hachado se acumularon varios metros de nieve y cuestionó la falta de infraestructura y maquinaria para despejar las rutas. Según relató, mientras algunos sectores del lado chileno se encontraban despejados, las condiciones del lado argentino complicaron la circulación.

En medio de esta situación, Carlos destacó especialmente la solidaridad recibida en Cutral Có. Aseguró que recibió comida, duchas y asistencia de vecinos y organismos locales. Incluso contó que, durante una crisis de asma, fue auxiliado y trasladado para recibir medicación.

“Cutral Có fue la mejor ciudad que conocí en 18 años que viajo. Me ofrecieron comida, ducha y todo”, expresó emocionado.

El transportista agradeció de corazón a los vecinos de Cutral Có y Plaza Huincul y destacó el acompañamiento recibido durante los días de espera: “Cuando estás lejos de casa, todo es diferente. Una persona necesita de otra”.

Mientras tanto, la apertura de Pino Hachado y otros pasos fronterizos neuquinos permitirá comenzar a descomprimir paulatinamente la situación de los transportistas que permanecen demorados