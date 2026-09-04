Bomberos voluntarios harán sonar las sirenas en todo el país por fondos adeudados

La Federación de Bomberos Voluntarios de Neuquén adhirió al reclamo nacional que se realizará el próximo miércoles a las 10 de la mañana, cuando los cuarteles de todo el país hagan sonar sus sirenas durante un minuto.

El presidente de la Federación Neuquina, Milton Canale, explicó que el reclamo apunta a visibilizar la falta de liquidación de fondos correspondientes a los años 2024 y 2025. Según detalló, unos 43 mil millones de pesos de 2025 y otros 16 mil millones permanecen en cuentas del Ministerio de Economía sin ser transferidos al sistema nacional de Bomberos.

Además, los cuarteles reclaman el cumplimiento de la Ley de Fortalecimiento Institucional, la devolución del IVA y cambios en las condiciones para adquirir unidades en el exterior.

Canale aclaró que el sirenazo será únicamente de un minuto y pidió a la comunidad no alarmarse, ya que se trata de una medida de protesta y no de una emergencia.