Bomberos: La Federación busca mediar en el conflito entre Centenario y Vista Alegre

La Federación de Bomberos Voluntarios de Neuquén interviene para intentar destrabar el conflicto entre las asociaciones de Bomberos de Centenario y Vista Alegre, que generó tensión durante los últimos días.

Milton Canale señaló que la Federación busca reunir a ambas instituciones y también mantener un diálogo con el intendente de Vista Alegre para encontrar una solución.

Según explicó, la asociación de Vista Alegre cuenta con personería jurídica y autoridades en regla, pero aún necesita el aval municipal y la asignación de un terreno para poder avanzar con su funcionamiento. Desde el municipio se habría comprometido la entrega de un predio, aunque todavía resta realizar la mensura.

Canale remarcó que, mientras la situación no se regularice, la Federación no puede incorporar a la institución al sistema federativo. También destacó que los bomberos de Vista Alegre cuentan con equipamiento, pero necesitan las condiciones necesarias para poder prestar servicio de manera segura y adecuada.