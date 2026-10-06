Bastián espera una biopsia para conocer el diagnóstico y su familia pide pausar nuevas campañas

Bastián, un bebé de un año y medio de Cutral Co, continúa internado en la Clínica San Lucas de Neuquén mientras su familia espera avances en los estudios para determinar qué tipo de tumor cerebral tiene.

Su mamá, Camila Aguirre, se comunicó con Radio Fuego para actualizar la situación y aclarar algunos aspectos relacionados con la campaña solidaria que se había iniciado para reunir fondos destinados a afrontar los gastos médicos.

La familia recibió una respuesta positiva de la obra social, que ya autorizó la resonancia y se encuentra gestionando la autorización para la biopsia, prevista para el próximo martes.

Camila explicó que la campaña surgió ante la falta de respuestas iniciales de la obra social y como una manera de contar con recursos propios en caso de tener que afrontar estudios o intervenciones de manera particular.

La biopsia será fundamental para conocer qué tipo de tumor tiene Bastián y determinar posteriormente cuál será el tratamiento a seguir. Por el momento, la familia desconoce si será necesaria una cirugía posterior u otras intervenciones.

La mamá contó además que Bastián se encuentra despierto, responde a sus padres y, según explicó, los médicos comenzarán a retirar progresivamente el apoyo respiratorio que tenía. El pequeño también atraviesa un cuadro viral respiratorio que, según la familia, no estaría afectando su cuadro principal.

Ante esta nueva situación, Camila pidió a la comunidad no iniciar nuevas campañas de dinero por el momento, ya que cuentan con los recursos necesarios para afrontar una eventual falta de cobertura de la biopsia.

“Si nosotros no podemos usar ese dinero, quizás pueda servir para otro niño que lo necesite”, expresó la mamá, quien agradeció profundamente el acompañamiento recibido desde Cutral Co, Plaza Huincul y distintos puntos del país.

La familia continuará a la espera de la autorización definitiva y de los resultados de la biopsia, que permitirán conocer con mayor precisión el diagnóstico y definir los próximos pasos médicos.

Desde Radio Fuego señalaron que continuarán acompañando y difundiendo la evolución de Bastián, mientras la familia atraviesa este difícil momento.