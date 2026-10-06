Avanzan las obras de recuperación de espacios públicos en Plaza Huincul

Continúan los trabajos de puesta en valor y recuperación de espacios públicos en distintos sectores de Plaza Huincul, con intervenciones en la Plaza Malvinas Argentinas del barrio Soufal y en los espacios comunitarios del barrio Suyai.

En la Plaza Malvinas Argentinas se avanza con la construcción de veredas y caminos internos, estaciones de descanso, instalación de luminarias y electrificación, sistema de riego y la puesta en funcionamiento del pozo de agua existente.

El objetivo es transformar el espacio en un lugar de encuentro, recreación y descanso para las familias del sector.

Por otra parte, en el barrio Suyai comenzó la última etapa de los trabajos de parquización de los espacios comunes. Con esta intervención, se completará la renovación y puesta en valor de los sectores comunitarios del barrio.

Las obras buscan incorporar más espacios verdes, sectores accesibles y lugares de encuentro, continuando con la recuperación de espacios públicos en distintos barrios de Plaza Huincul.