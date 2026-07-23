​Jornada agridulce para los argentinos en Kitzbuhel: ganó Etcheverry y cayeron Báez y Navone 

Después de un miércoles triunfal, el balance argentino cambió en los cuartos de final del ATP 250 de Kitzbuhel. Tomás Etcheverry (31°) reaccionó a tiempo, eliminó al peruano Ignacio Buse (35°) en el cruce de sudamericanos y se metió entre los cuatro mejores del torneo que se disputa en polvo de ladrillo. Mariano Navone (47°) y Sebastián Báez (56°), en cambio, cerraron su participación con derrotas en sets corridos.

Etcheverry, el único sobreviviente

Cuando el panorama empezaba a complicarse, Tomy Etcheverry encontró la reacción que necesitaba. El platense, 4° preclasificado del certamen austríaco, derrotó a Nacho Buse (35°) por 6-2 y 7-5 y se convirtió en el único argentino que sigue en carrera en el 250 masculino.

Etcheverry avanzó a semifinales de Kitzbuhel. (@atptour) Etcheverry avanzó a semifinales de Kitzbuhel. (@atptour)

Tomy dominó el primer set con autoridad, pero la historia cambió en el segundo. El peruano levantó su nivel, aprovechó algunos errores y llegó a sacar 5-2 para estirar el partido hasta un tercer set. Ahí apareció la mejor versión del argentino: recuperó los dos quiebres, ganó cinco games consecutivos y, finalmente, cerró el encuentro en 1h43m sin necesidad de pasar por un tercer parcial.

La victoria también confirmó su recuperación después de la racha de seis derrotas que había cortado en el debut ante el local Jurij Rodionov (145°). En dos partidos, Etcheverry no cedió sets y volvió a meterse en una semifinal ATP, la tercera de su temporada y la décima de su carrera.

Tomás, campeón este año en Río de Janeiro, ahora espera por el ganador del cruce entre el kazajo Alexander Bublik (11°), máximo favorito y defensor del título, y el eslovaco Alex Molcan (81°).

Báez y Navone no pudieron sostener el envión

Báez llegaba entonado después de eliminar al francés Arthur Rinderknech (27°), el 3er mejor rankeado del torneo pero esta vez no encontró respuestas. Yannick Hanfmann (52°) fue muy superior desde el comienzo (22 puntos ganados con la devolución en el primer parcial), se impuso por 6-3 y 6-1 en 1h18m y le puso punto final a su recorrido en Austria.

Báez no pudo ante Hanfmann en Kitzbuhel. (@generaliopen) Báez no pudo ante Hanfmann en Kitzbuhel. (@generaliopen)

El alemán tomó rápido el control desde el saque y no le permitió al bonaerense meterse en ritmo. El nacido en San Martín, que había mostrado carácter en la ronda anterior, estuvo lejos de su mejor versión y ahora cambiará de superficie y continente: su calendario continuará en el cemento norteamericano, con Los Cabos, Montreal, Cincinnati y el US Open en el horizonte.

Por su parte, Mariano Navone tampoco pudo repetir la contundencia que había mostrado ante el alemán Jan-Lennard Struff (41°). La Nave cayó frente a Quentin Halys por 7-5 y 6-3 en 1h26m. El francés, que tuvo que pedir asistencia médica por una molestia en su rodilla y conservaba un récord desfavorable ante tenistas albicelestes (no había ganado ninguno de los seis partidos que jugó contra argentinos), lastimó bastante con su saque (80% de puntos ganados con el primer servicio) y aprovechó tres de sus seis oportunidades de quiebre.

Navone cayó ante el francés Halys. (EFE) Navone cayó ante el francés Halys. (EFE)

La actividad en Kitzbuhel continuará este viernes con las semifinales. De un lado de la llave estarán cara a cara Hanfmann y Halys, mientras que Etcheverry —el único argentino que sigue en carrera— buscará meterse en la definición del torneo austríaco alrededor de las 7.30. Todos los partidos podrán verse por Disney+ Premium.

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