​Otra sorpresa de Paredes y sus recuperaciones: ¿juega contra Lanús? 

Las evoluciones físicas de Leandro Paredes suelen tener giros imprevistos: sucedió con mucha notoriedad cuando viajó al Mundial con una lesión muscular y ya en el segundo partido de la Selección Argentina pudo jugar unos minutos. Más aún, cuando terminó la final con España con una lesión asumida y cuatro días después se puso la camiseta de Boca para dar la cara en una parada brava. Y ahora, a 10 días de una nueva molestia muscular declarada, apareciendo en el horizonte del próximo partido de su equipo.

Así surge de la información derivada del reinicio de la actividad por parte del plantel xeneize, de cara al partido ante Lanús. Un reencuentro que para Paredes no fue con el impasse de sus compañeros sino que él sí se entrenó -como el resto de aquellos que están recuperándose de molestias- el lunes en Ezeiza, tras lo cual él mismo empezó a pensar en la chance de que en el próximo partido se lo pueda ver en cancha.

Las dudas del Vasco

¿Cómo? Sí, a menos de dos semanas del partido ante Platense (se jugó el sábado 15), el capitán xeneize se convenció de que puede llegar a punto para al menos ir al banco el viernes ante Lanús. Claro que antes deberá convencerse de lo mismo el Vasco Arruabarrena, quien -más cauto- evaluará el día a día del volante antes de arriesgarlo, pensando también en que unos días más tarde llegará el turno de jugarse un mano a mano ante Vélez por la Copa Argentina.

Por supuesto que de esas charlas se irá definiendo la certeza de qué terminará prevaleciendo, o si hay un acuerdo sobre la conveniencia. En lo que respecta a la lógica, los 15 días que se preveían necesitaba Paredes para dar el presente después de una lesión que no fue informada vía parte médico oficial aunque sí reconocida por el propio jugador en sus redes sociales.

El mércoles, deadline

Hasta acá, su ausencia se dio en dos partidos: la revancha contra Recoleta y el empate del domingo ante Racing. En ambos partidos, el DT decidió mantener el esquema y a Lea lo reemplazaron Toto Belmonte (en Paraguay) y Camilo Rey Domenech (el domingo). Aunque hay un agravante que puede torcer la balanza en pos de una vuelta en lo inmediato: la evolución de Milton Delgado, tocado desde el partido contra la Academia.

Será cuestión de esperar, y de tener alguna pista más rumbo al final del miércoles, cuando se conozcan los convocados por el cuerpo técnico para recibir a Lanús.

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