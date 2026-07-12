​Tuchel y su sorpresivo análisis de la victoria ante Noruega: “Hoy tuvimos…” 

La gran deuda pendiente que Inglaterra tiene con el fútbol pasa justamente por las Copas del Mundo. Obsesionados o no, ya probaron con procesos largos, con paciencia, con técnicos extranjeros y con todo tipo de recetas. T al vez por eso la apuesta por Thomas Tuchel no deja de ser una prueba más, aunque con el equipo ya en semifinales la esperanza empieza a ser mayor.

Algo de toda esa frustración acumulada debe ser parte del combustible de un entrenador que no vivió la clasificación al cuadrangular final del Mundial como un “como sea”. O sí, pero lo vivió con los pies sobre la tierra: “No estoy contento con el rendimiento. Hoy tuvimos suerte”, destacó el alemán tras el 2-1 ante Noruega, consciente de que el juego de los suyos cedió mucho protagonismo al rival y que entre el VAR, los palos y mucho de su arquero Pickford lo dejaron vivo antes de que el genio de Belingham resolviera el asunto.

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“Jugamos con descuido, cometimos muchos errores técnicos”, insistió, justo mientras en su país natal las redes sociales lamentaban al comparar el presente de un seleccionado que no puede volver a los primeros planos mientras uno de los máximos exponentes que tiene hoy dando vueltas por el mundo se encarga de alimentar el sueño de uno de los máximos rivales a lo largo de la historia. En un camino que tiene vivo el sueño de la segunda estrella a seis décadas del único festejo inglés ante los ojos del mundo.

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Ahora bien, ¿qué análisis detallado hizo Tuchel respecto de ese disconformismo? Nada extraño ni muy rebuscado. Apenas el sincericidio de explicar lo que a veces a otros DT les lleva discursos más elaborados. Y que para él es tan simple como resaltar que “Esto no tiene que ver con la mentalidad. Nosotros podemos y necesitamos jugar mejor”.

Claro, con la muestra de clase y jerarquía que dio su goleador de la tarde, más la latente presencia del temible Harry Kane, su aspiración parece ser ostentosa. Pero así sueña Inglaterra.

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