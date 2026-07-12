​El cambio de protocolo VAR por el que se justifica la expulsión de Embolo 

La norma por la que el árbitro portugués Joao Pinheiro terminó expulsando al suizo Embolo no deja de ser polémica, pero en este Mundial ya se había aplicado de esta misma manera en la primera fecha. Fue cuando el juez neerlandés Makkelie amonestó a un defensor estadounidense tras cobrarle una falta contra Almirón y el VAR comprobó que no lo había tocado, y el paraguayo había simulado la caída.

Tras ser llamado a la pantalla, Makkelie le retiró la amarilla al yanqui y se la mostró a Almirón. No ayuda comprender la aplicación de este cambio haberlo incluido dentro de la figura de “confusión de identidad”, pues el árbitro no confundió qué jugador hizo falta, sino que se confundió de falta: fue engañado por una simulación y la “compró”.

Se trató de una ampliación de facultades al VAR que se aprobó para este Mundial mediante la Circular Nº 32 del 31 de marzo último en su 140ª Asamblea General Anual. Allí se amplió el concepto de revisión por “confusión de identidad”: ahora puede intervenirse cuando el árbitro amonesta o expulsa al jugador equivocado “de cualquiera de los dos equipos”.

La regla antes solo se refería a confundir jugadores del mismo equipo (si hacía foul uno y amonestaban a otro); con este cambio, se ha instruido a interpretar que una acción en la que se amonesta por una falta que resultó ser simulada por el rival también se encuadra en “confusión de identidad”.

El protocolo quedó así: “Se revisará la confusión de identidad si se ha sancionado con tarjeta amarilla o roja a un jugador, pero la infracción por la que se le haya amonestado fue cometida por otro jugador de cualquiera de los dos equipos” (página 183 de las Reglas del Juego FIFA).

En sus explicaciones de los cambios, la IFAB, organismo que revisa y aprueba las reglas del fútbol, aclara que la infracción no puede revisarse por sí misma (al no ser APP de un gol, o penal, o acción de roja directa).

Pero señala en la página 202 que en el nuevo protocolo, el VAR puede revisar “Una confusión de identidad, consistente en que el árbitro muestre una tarjeta amarilla o roja, pero esté sancionando por la infracción en cuestión claramente al jugador equivocado de cualquiera de los dos equipos; la infracción en sí misma no se puede revisar excepto en el contexto de la confusión de identidad.”

Así se aplicó en Estados Unidos-Paraguay, y así volvió a hacerlo el VAR de anoche, el mexicano Pacheco: observó que la supuesta infracción por la que Pinheiro amonestaba a Paredes no había existido, y que la confusión era producto de una clara simulación de Embolo, que al pasar junto a él pegó un salto hacia adelante e incluso abrió las piernas para tratar de engancharse con el volante de Boca.

Pacheco llamó a Pinheiro a la pantalla y, al verlo, el portugués rápidamente notó el engaño en que había caído, le retiró la amarilla a Paredes (quien de entrada le había dicho: “¡No lo toco!”) y castigó con la correspondiente amonestación la simulación de Embolo, que ya había sido bien amonestado a los 43’ del primer tiempo por un fuerte foul a Paredes y, por lo tanto, dejó a Suiza con diez.

Embolo se va llorando: el video y la nueva regla lo mandaron en cana (EFE / EPA / Will Oliver). Embolo se va llorando: el video y la nueva regla lo mandaron en cana (EFE / EPA / Will Oliver).

Embolo ya estaba amonestado, correctamente, por esta fuelte falta a Paredes (EFE / EPA /Christopher Neundorf). Embolo ya estaba amonestado, correctamente, por esta fuelte falta a Paredes (EFE / EPA /Christopher Neundorf).

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