​La reacción de la prensa internacional tras la clasificación de Argentina a semifinales 

Y tocó volver a sufrir, nomás. La Selección Argentina se hizo fuerte en el cierre del segundo tiempo suplementario, con un golazo de Julián Álvarez incluido, venció a Suiza 3-1 luego del 1-1 en los 90′ y se clasificó a semifinales del Mundial 2026. Los medios de todo mundo reaccionaron a la agónica victoria de los dirigidos por Lionel Scaloni, que una vez más coparon las portadas de los diarios más importantes de cada país.

Desde la polémica que se generó por la expulsión de Breel Embolo a instancias del VAR al comentado cruce que se viene con Inglaterra en semi, así reflejaron los medios la clasificación de Argentina.

Globo Esporte

El reconocido medio brasileño le dedicó un importante espacio a la clasificación de la Selección a semifinales y tituló: ” Análisis: Argentina sobrevive, pero muestra señales de estar al límite en el Mundial”.

Globo Esporte analizó el triunfo de Argentina. Globo Esporte analizó el triunfo de Argentina.

Además, en las otras dos notas principales de su home compartió los “mejores momentos del al clasificación de Argentina” y explicó correctamente los motivos de la roja a Embolo: “Comprenda la nueva regla que generó la expulsión de Embolo, de Suiza, contra Argentina”.

Lance

El medio Lance, también de Brasil, analizó: ” Messi no logró marcar, pero Argentina venció a Suiza en la prórroga y avanzó en el Mundial“. En su texto, también fue muy crítico contra Emboló por su expulsión: “Pero el partido dio un giro inesperado con la expulsión infantil de Embolo en el minuto 27”.

El análisis de Lance. El análisis de Lance.

En otra nota, reflejaron la reacción de los brasileños en las redes sociales tras una nueva clasificación agónica de Argentina: “Los brasileños lamentan la clasificación de Argentina: ‘No es merecida'”.

La reacción en Brasil tras la clasificación de Argentina. La reacción en Brasil tras la clasificación de Argentina.

L’equipe

El principal medio de Francia hizo foco en una nueva agónica clasificación de la Selección y analizó: “Argentina, una vez más al borde de la eliminación, derrotó por la mínima a Suiza y se enfrentará a Inglaterra en las semifinales”.

El análisis de L’equipe tras la clasificación de Argentina a semifinales. El análisis de L’equipe tras la clasificación de Argentina a semifinales.

Además, destacaron la importancia que tiene para Argentina el próximo partido: “‘Sabemos lo que significa para la gente’: 40 años después de un duelo legendario, Argentina se prepara para enfrentarse a Inglaterra en las semifinales del Mundial”.

El análisis de L’equipe tras la clasificación de Argentina a semifinales. El análisis de L’equipe tras la clasificación de Argentina a semifinales.

Por otro lado, reflejaron los reclamos de Suiza por la expulsión a Embolo: “Simplemente tenemos que dejar que el árbitro haga su trabajo”: Suiza, devastada por el arbitraje en su partido de cuartos de final contra Argentina”.

El análisis de L’equipe tras la clasificación de Argentina a semifinales. El análisis de L’equipe tras la clasificación de Argentina a semifinales.

Marca

En su nota principal sobre el partido, el diario Marca tituló: ” Tercer ‘match-ball’ que salva Argentina… con polémica de nuevo”. En el texto, con respecto a la expulsión de Embolo, el medio español explicó: “ Y luego la roja a Embolo por doble amarilla(72′). Una en la primera parte y ésta, por simular una falta, sacada de una regla que dice que si se confunde la identidad de una amarilla, puede entrar el VAR. Regla absurda, pero regla… y Argentina, con mucha polémica, se quedó con uno más”.

Qué dijo Marca de la clasificación de Argentina a semi. Qué dijo Marca de la clasificación de Argentina a semi.

Mundo Deportivo

En Mundo Deportivo, tal vez ya palpitando una posible llegada de Julián Álvarez al Barcelona, titularon: “Julián le regala a Messi el clásico con Inglaterra que le faltaba”.

Sobre la roja a Embolo, detallaron: “Eso sí, ahí nomás, en el minuto 72, llegó una situación-bisagra: la roja tan inédita como reglamentaria de Embolo, quien simuló una falta de Paredes. Como el argentino había sido amonestado por error, se aplicó el criterio de ‘confusión de identidad’ y el delantero suizo, que tenía amarilla, terminó expulsado”.

El análisis de Mundo Deportivo. El análisis de Mundo Deportivo.

La Gazzetta dello Sport

El diario italiano La Gazzetta dello Sport escribió: “Suiza, con diez hombres, fue castigada por Álvarez y Lautaro en la prórroga. Argentina avanza a semifinales contra Inglaterra”. Con respecto a la expulsión del delantero suizo, destacaron: “Embolo cometió un error: simuló una falta y recibió su segunda tarjeta amarilla”.

Qué dijo La Gazzetta dello Sport. Qué dijo La Gazzetta dello Sport.

A Bola

El medio portugués jugó en el apodo de Julián Álvarez en su título: “La Araña dio una picadura mortal y Argentina muestra que tienen siete vidas”

La reacción de A Bola. La reacción de A Bola.

La tercera

En Chile, La tercera destacó que ” Argentina avanza sufriendo, otra vez: desbloquea el cerrojo suizo en el alargue y va por Inglaterra en semifinales”. Por otro lado, sobre la expulsión de Embolo, aseguró: “De una amarilla a Paredes a la roja a Embolo: revisa la polémica expulsión que sufre Suiza ante Argentina”

El análisis de La tercera de Chile. El análisis de La tercera de Chile.

Ovación

El medio uruguayo, Ovación, tituló en su nota principal sobre el partido: ” Argentina 3-1 Suiza por el Mundial 2026: la albiceleste aprovechó el hombre de más y enfrentará a Inglaterra”

El análisis de Ovación. El análisis de Ovación.

Sobre la roja, también explicó los motivos por los que el delantero suizo merecía la segunda amarilla: “Cuando Suiza con el envión tenía todo para seguir controlando el partido, Embolo simuló una falta de Leandro Paredes, que João Pinheiro compró y sancionó con amarilla. Pero el VAR intervino por error de identidad en la amonestación, por lo que tras revisar, el portugués anuló la amarilla para el jugador de Boca Juniors y echó al centrodelantero suizo, que ya estaba amonestado”.

Récord

En México, Récord escribió: ” ¡Otra vez en tiempo extra! Argentina elimina a Suiza con un golazo de Julián Álvarez”

La cobertura de Récord. La cobertura de Récord.

La reacción de los medios suizos tras el triunfo de Argentina

Blick

El diario Blick, uno de los principales de Suiza, se centró en la expulsión del delantero y en su “desoladora” salida del estadio: “Esta vez, Embolo fue el primero en volar”.

Así reflejó Blick la eliminación de Suiza. Así reflejó Blick la eliminación de Suiza.

“La imagen a las 23:30, hora local, frente al Arrowhead Stadium es desoladora: mucho antes que el resto de sus compañeros , Breel Embolo (29) emprende el largo camino desde el estadio hasta el autobús del equipo tras haber sido expulsado. En el trayecto pasa junto a decenas de periodistas. Lleva la cabeza baja y una gorra negra le cubre el rostro. No quiere hablar con los medios sobre la tarjeta amarilla-roja que recibió”, describió el diario.

En otra de las notas, también explicaron los motivos de “la controvertida regla” que terminó en el roja de Embolo”.

NZZ

” La selección nacional le exige todo a Argentina, pero para lograr su primer pase a las semifinales de la Copa del Mundo, todo tenía que salir a la perfección”, tituló el diario NZZ, que además se refirió a la “frustración” de los futbolistas de la selección suiza por el arbitraje.

Así reflejó NZZ la eliminación de Suiza. Así reflejó NZZ la eliminación de Suiza.

20 Minuten

En 20 Minuten fueron muy críticos con la roja a Embolo, y además de centrarse en la dolorosa reacción del delantero tras la expulsión, reflejaron las contundentes reacciones de los suizos en redes sociales: “La federación suiza debería presentar una queja ante la FIFA”.

20 Minuten, muy crítico con la roja a Embolo. 20 Minuten, muy crítico con la roja a Embolo.

Por otro lado, también replicaron el reclamo de DT, Murat Yakin, por la roja: “Están siendo castigados por una regla que no tiene nada que ver con el fútbol”.

20 Minuten, muy crítico con la roja a Embolo. 20 Minuten, muy crítico con la roja a Embolo.

¿Qué dijeron los medios de Inglaterra?: “Jugaron con doce” y “no es una gran Selección”

La agónica clasificación de la Argentina a las semifinales del Mundial dejó y dejará muchísima tela para cortar. Y con el aliciente del picante duelo con Inglaterra en el horizonte, los medios británicos ya empezaron a caldear el ambiente: dijeron que la Scaloneta “no es una gran Selección” e hicieron muchísimo hincapié en las decisiones arbitrales.

Uno de los medios que más áspero fue en relación a esta crítica por los fallos arbitrales fue The Sun, que en la crónica del partido puso que el equipo de Lionel Scaloni “jugó con doce jugadores”, ya que Joao Pinheiro “benefició a los campeones defensores” en unos cuartos de final que “serán recordados, con razón o sin ella, p or el incidente de Embolo-Paredes a falta de 20 minutos para el final del tiempo reglamentario”.

El picante comentario de un medio inglés sobre el arbitraje de Argentina-Suiza (The Sun). El picante comentario de un medio inglés sobre el arbitraje de Argentina-Suiza (The Sun).

A su vez, en esta misma nota, pusieron: “Es hora de que los campeones defensores demuestren su valía. Tienen ese aura, pero no parecen ser los eventuales ganadores”.

Por otra parte, varios medios empezaron a palpitar lo que será una “semifinal titánica”, palabras utilizadas por el medio Daily Mail, que también apuntó contra el árbitro por la “vergonzosa tarjeta roja”.

El portal que se la jugó y mucho de cara a esta semi fue el diario BBC, que subestimó al combinado Albiceleste y escribió: “Thomas Tuchel y los jugadores de Inglaterra estarán encantados de enfrentarse a esta Argentina en su estado actual, en su forma actual, porque no es una gran Selección, pero tienen la costumbre de encontrar la manera de ganar”.

Profundizando sobre este tremendo partido de semis, que se jugará este miércoles a las 16 horas, el BBC explicó que “será un partido muy tenso, ya que Argentina siempre encuentra la forma para ganar, pero seguro que Inglaterra puede ganar”. En esta línea, se afirmó que la selección británica “es la clara favorita”, ya que “Noruega es mucho mejor que Suiza e Inglaterra ha tenido un sorteo más complicado, ¡mientras que Argentina ha tenido el camino más fácil hacia las semifinales!”.

Resaltando otro aspecto, Sky Sports hizo foco en el desgaste físico con el que llega el equipo argentino de cara a este compromiso y publicó: “Inglaterra seguramente se alegró de ver a su próximo rival llegar hasta el final. Es la segunda vez en tres partidos que se ven obligados a jugar la prórroga”.

Finalmente, The Guardian también se refirió a la “heroica remontada en la prórroga” con un “engañoso marcador” y, haciendo hincapié nuevamente en el arbitraje se preguntó si fueron decisiones aisladas “¿o tal vez todo esté preparando el terreno para una decisión trascendental en la final?”.

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