​El marcado contraste entre los jugadores de River que tendrán su primer superclásico 

El superclásico del fútbol argentino tiene un peso específico único, sin nada que envidiarle, por ejemplo, a un Barcelona-Real Madrid o a los grandes duelos europeos. Ya sea en la Bombonera o en el Monumental, vivirlo desde adentro es una sensación diferente a la de cualquier partido y más si se trata de la primera vez, una experiencia que marca la carrera de cualquier futbolista, sin importar si tiene cientos de batallas en el lomo o si acumula un puñado de juegos. Un contraste que se refleja en la lista de debutantes de River, que mezcla campeones del mundo con joyas que prometen.

Nicolás Otamendi, Ángel Correa y Thiago Almada tendrán su Súper bautismo más allá de que el tridente ya tuvo enfrente a Boca alguna vez en su carrera. En el caso del capitán, tiene cinco antecedentes, cuatro con Vélez y el último, más reciente, jugando para Benfica en el Mundial de Clubes, con un balance de dos victorias, dos empates y una derrota.

Almada también registra un quinteto de enfrentamientos ante el Xeneize, todos con el Fortín, aunque en su caso sólo pudo celebrar una victoria en 2021, con dos empates y dos caídas. Sin dudas, el que, en lo que respecta a estadísticas, genera más ilusión en Núñez es Angelito, que viene siendo un demonio para Boca: invicto en tres encuentros, con dos éxitos y una parda, le anotó por duplicado con la camiseta de San Lorenzo.

Los mates de Otamendi y Correa en el Monumental. Los mates de Otamendi y Correa en el Monumental.

Así como saltarán a la cancha esos pesos pesados, héroes de Qatar y con espalda para bancar esta clase de choques, también lo harán dos pibes de la casa que tendrán una verdadera prueba de fuego en el círculo central. Ante la lesión lumbar de Aníbal Moreno, Lucas Silva asumirá el rol en el eje y estará acompañado por Tobías Andrada (este año le ganó a Boca en su único cruce jugando en Vélez), ambos con la obligación de plantar bandera en una zona en la que enfrente estará Leandro Paredes.

Las alternativas que esperarán su turno en el banco

Lucas Silva, al pie del cañón antes del superclásico. Foto: prensa River. Lucas Silva, al pie del cañón antes del superclásico. Foto: prensa River.

Mirando hacia el banco de suplentes, el panorama de los que esperan por sus primeros minutos ante Boca es igual de diverso. Allí convivirán jóvenes promesas que aguardarán por su gran oportunidad, como el pibe Lautaro Pereyra, Tobías Ramírez, Santiago Espíndola, Facundo González y Valentín Lucero. Además, el León tendrá a mano a jugadores de mayor experiencia como Francisco Ortega, Mauro Arambarri y Giovanni González, listos para saltar a la cancha si el trámite del partido así lo demanda.

Además, Ezequiel Centurión tiene un archivo curioso: atajó tres veces contra el CABJ con Independiente Rivadavia, fue al banco en siete superclásicos y lo expulsaron en la tangana del final en 2023 en el Monumental, tras el gol agónico de penal de Miguel Borja.

Como contrapunto, hay tres futbolistas que se quedarán con las ganas de tener su primer Súper y deberán seguir esperando. Fausto Vera estará por segunda vez consecutiva afuera por lesión y se suman Agustín Ruberto y Juan Portillo.

La mesa está servida. Entre la sabiduría de los campeones y la rebeldía de los pibes, River prepara una tropa de debutantes listos para escribir su primera gran página en la historia del superclásico.

Los debutantes de River en el superclásico

Ángel Correa

Thiago Almada

Nicolás Otamendi

Francisco Ortega

Giovanni González

Mauro Arambarri

Tobías Andrada

Lucas Silva

Santiago Espíndola

Tobías Ramírez

Facundo González

Valentín Lucero

Lautaro Pereyra

Ezequiel Centurión

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