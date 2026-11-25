“El tenis lo extraña”. Carlos Alcaraz está enfocado en la Copa Davis. Con España, el número 3 del ranking aspira a que su país se quede con el trofeo por séptima vez en la historia. Sin embargo, en la previa a la serie de cuartos de final frente a Austria, se tomó un momento para darle palabras de aliento a Jannik Sinner, quien recientemente se sometió a una operación en la rodilla.

“Obviamente, el tenis lo extraña. Yo lo extraño. No nos vemos desde abril”, recordó sobre la última vez que se enfrentaron, en la final del Masters 1000 de Montecarlo, la cual ganó el italiano. Además, agregó: “Creo que la decisión de operarse fue de su equipo. Es joven y todavía tiene muchos años de carrera por delante, así que estoy convencido de que volverá aún más fuerte y siendo mejor jugador”, indicó.

Además, al ser consultado sobre si le gustaría volver a enfrentarse a él, Alcaraz no tuvo dudas: “Por supuesto, le deseo que tenga una recuperación lo más rápida y satisfactoria posible. Espero que podamos volver a encontrarnos en el circuito, verle por allí y charlar con él”, completó el español, quien desarrolló una gran relación de respeto con Sinner.

La última vez que se enfrentaron fue en la final de Montecarlo (EFE/EPA/SEBASTIEN NOGIER).

Qué lesión sufrió Sinner

Los comentarios de Alcaraz se dan unos días después de que Sinner fuera operado por una tendinopatía en la parte externa de la rodilla derecha, la cual le viene generando problemas desde julio. Esta lesión suele afectar a deportistas que se someten a movimientos repetitivos, cambios de dirección y frenadas de alta intensidad, como ocurre en el tenis.

Luego de pasar por el quirófano, el italiano indicó en un mensaje que “extraño mucho estar en la pista y ahora voy a comenzar mi proceso de recuperación junto con mi equipo. Gracias por todo el apoyo. ¡Hasta pronto!”, escribió en sus redes. Cabe destacar que Sinner no compite desde el 12 de julio, cuando ganó la final de Wimbledon ante Alexander Zverev. Luego de eso, se perdió varios torneos importantes como el US Open o los ATP Finals de Turín.

Alcaraz se refirió a sus problemas físicos

Volviendo al español, el número 3 del mundo se refirió a la serie de cuartos de final que se viene ante Austria e hizo mención a sus propios problemas físicos: “Me estoy cuidando de las molestias físicas que tuve en Turín. Espero no tener problemas en los próximos días. No han pasado muchos días, pero me encuentro bien. Hoy he tocado la pelota, no ha sido lo exigente que suele ser un entrenamiento previo a la competición. Tengo confianza plena juegue quien juegue”, resaltó.

Alcaraz palpitó los cuartos de final de la Copa Davis (REUTERS/Guglielmo Mangiapane).

A su vez, agregó que mejoró considerablemente su saque: “Quien pegue más fuerte a las líneas es el que gane. No suelo mirar las estadísticas en los entrenamientos, pero sabemos la importancia que tiene el saque. Desde el US Open es la vez que más empeño le he puesto en el saque. Y la precisión era algo importante y lo hemos trabajado más porque no soy tan alto como otros”, cerró.

Con todo esto, Alcaraz se prepara junto a España para afrontar los cuartos de final de la Copa Davis ante Austria. En Bolonia, la acción comenzará este jueves con dos duelos individuales a partir de las 13 de Argentina y, en caso de empate, se definirá con un partido de dobles a su continuación.

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