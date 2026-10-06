​Palermo: el elogio para Guillermo y el mensaje a Messi por su despedida 

“Lo de hoy es positivo. Por las chances generadas, creo que merecimos un poco más nosotros, pero ellos también proponen”, reconoció Martín Palermo luego del agónico empate de Platense ante Vélez. El Calamar lo igualó sobre el final con un gran zapatazo de Franco Zapiola y el arrebató al equipo de los mellizos la posibilidad de ponerse a tiro de Independiente Rivadavia en la tabla anual.

Palermo y Guillermo Barros Schelotto antes del partido (Fotobaires). Palermo y Guillermo Barros Schelotto antes del partido (Fotobaires).

Palermo reconoció el trabajo de Guillermo en Vélez

El Titán, que alcanzó los 60 partidos en el Calamar (contando los de su ciclo anterior), explicó: “Me voy conforme. Más ante un rival como este, que Guille (Barros Schelotto) lo hace ser tan protagonista. Así y todo, creo que fue un lindo partido de ambas partes”.

Lo cierto es que su equipo tuvo la posibilidad de irse en ventaja al entretiempo (cuando Sebastián Zunino sancionó un polémico penal), pero Agustín Lagos abrió mucho el pie y la pelota se fue afuera.

“Sobre el penal, Lagos es uno de los designados. Se tuvo confianza y, lamentablemente, esto está dentro de las posibilidades. Ahora hay que darle apoyo y seguir para adelante”, reconoció Martín. Pero este no fue un partido más para Platense, que el próximo domingo 11/10 disputará el clásico con Argentinos Juniors.

Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, por detrás Martín Palermo, en el 2-2 entre Vélez y Platense. Fotobaires Guillermo y Gustavo Barros Schelotto, por detrás Martín Palermo, en el 2-2 entre Vélez y Platense. Fotobaires

A Platense se le viene el clásico con Argentinos

Sobre el partido con el Bicho, comentó: “Esta es una semana para trabajar, como lo venimos haciendo, pensando en que el equipo sigue en alza. Un clásico con las dos hinchadas sería espectacular, de lo mejor que tiene el fútbol argentino. Pero entiendo que si no se logra, eso ya no pasa por mi cuenta. Ahora nos veremos favorecidos por tener a la gente de nuestro lado”.

“Intentamos lograr una regularidad. Lo pudimos hacer con Fluminense por la Libertadores y con Estudiantes por la Copa Argentina. Creo que en líneas generales el equipo me sigue mostrando su intención de juego”, concluyó sobre la actualidad del Calamar.

Palermo le mandó un mensaje a Messi en vísperas de su despedida

En la rueda de prensa, el Titán fue consultado sobre el partido que disputará la Selección Argentina ante Benín, este martes 6/10 y la histórica despedida de Lionel Messi: “Hoy es simplemente decirle gracias. Es la emoción de saber que se retira un grande, algo que pensamos que nunca iba a pasar. Agradecido de haber compartido lindos momentos. Simplemente, que disfrute de su último partido”.

Messi se prepara para su despedida. Messi se prepara para su despedida.

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