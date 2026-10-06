​La visita especial en el último entrenamiento de Messi con la Selección 

Y un día llegó el último. Este lunes, Lionel Messi se entrenó por última vez con la Selección Argentina. En el predio que lleva su nombre, la Pulga se movió bajo las órdenes de Scaloni de cara al amistoso frente a Benín, que marcará el punto final a su etapa como jugador de la Albiceleste.

Fue una jornada emotiva en Ezeiza. Y más allá de la emoción propia de lo que significaba, hubo una visita especial para el 10. Ezequiel Lavezzi pasó por el predio, estuvo con Lionel y los demás jugadores de la Argentina. El Pocho llegó con un look fiel a su estilo, y entre risas, compartió un lindo momento con la Pulga, con quien jugó nada más y nada menos que una final de Copa del Mundo.

El Pocho Lavezzi en el último entrenamiento de Messi con Argentina. (Foto: Marcelo Carroll) El Pocho Lavezzi en el último entrenamiento de Messi con Argentina. (Foto: Marcelo Carroll)

Se vivió un momento muy especial en la concentración Albiceleste. Más allá del peso específico de lo que conllevaba el hecho de ser el último de Messi. La visita del ex jugador de Napoli y PSG también fue algo particular.

Sobre todo por los problemas que él tuvo que atravesar en el último tiempo. A los 41 años, Lavezzi contó que está en pleno tratamiento de su salud mental luego de la depresión que sufrió tras retirarse del fútbol en el 2019.

“Cuando dejé de jugar, sentí un vacío que no tenía con qué llenar. Sufrí depresión, ingresé en una clínica y actualmente estoy tomando medicación. Estoy en tratamiento. Poco a poco, me estoy recuperando”, reveló hace un par de semanas atrás en el podcast de Luca Toni.

El Pocho Lavezzi en el último entrenamiento de Messi con Argentina. (Foto: EFE) El Pocho Lavezzi en el último entrenamiento de Messi con Argentina. (Foto: EFE)

En ese mismo programa, destacó la figura de Lionel Messi: “Tengo una amistad muy especial con él, hablamos de muchas cosas, es una persona fantástica”. Lavezzi disputó 51 partidos con la Selección Argentina y convirtió 9 goles.

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