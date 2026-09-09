​El boletín de los argentinos en la primera fecha de la Champions 

Comenzó oficialmente la fase liguera de la Champions League. Y este martes, en los primeros partidos de la fecha 1, hubo acción de jugadores argentinos. A continuación, el repaso de cada actuación.

Argentinos en Champions. Argentinos en Champions.

Emiliano Buendía (Aston Villa): 69 minutos en el triunfo por 3-2 de los Villanos ante Brujas en Bélgica. Anotó el segundo gol.

Alejandro Garnacho (Aston Villa): no salió del banco en la victoria del equipo inglés.

Lautaro Martínez (Inter): titular, siempre participativo, asistió a Carlos Augusto en el descuento de los italianos ante Real Madrid. Jugó todo el encuentro.

Lautro, capitán de Inter (REUTER) . Lautro, capitán de Inter (REUTER) .

Enzo Fernández (Manchester City): determinante los 90 minutos. Más allá de que el City dominó gran parte del partido, Enzo fue clave en el primer gol, ya que anticipó en la jugada previa y metió el centro preciso para el cabezazo de Haaland.

Valentín Gómez (Betis): jugó poco más de 30 minutos en el triunfo de Betis ante Lille. Arrancó como suplente e ingresó a los 60 minutos de juego como segundo marcador central.

Gio Lo Celso (Betis): no ingresó en Betis. Quedó en el banco.

Alan Varela (Porto): t enaz durante los 67 minutos que estuvo en cancha. En un Porto que sufrió durante buena parte del encuentro, Varela fue de los que intentó sostener al equipo y acercarlo al arco rival. Tuvo la ocasión más clara a los 56 con un potente remate que pasó muy cerca del palo y fue el único de los locales que realmente logró inquietar a Donnarumma.

Varela lucha contra Cherki (EFE). Varela lucha contra Cherki (EFE).

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