​Más escándalo: Trump aceptó que habló con Infantino por la roja a Balogun y dijo “fui yo quien consiguió que esto se hiciera” 

Desde la Casa Blanca, Donald Trump habló sobre el tema que generó un cimbronazo en el mundo del fútbol durante las últimas horas. En una conferencia de prensa, el presidente de los Estados Unidos se refirió a la habilitación por parte de la FIFA para que el delantero Folarin Balogun juegue los octavos de final y reconoció que fue él quien habló con Gianni Infantino para que se revise el caso.

” No pensé que fuera falta”, afirmó en relación a la jugada que generó la tarjeta roja. Más adelante profundizó sus críticas al árbitro y al procedimiento disciplinario con una declaración más contundente . “Vi la jugada. No era ni falta, ni siquiera fue una infracción. Fueron dos jugadores corriendo a toda velocidad que simplemente chocaron entre sí. Ese árbitro es sospechoso. Si revisás su historial, es muy sospechoso y tomó una decisión que nadie podía creer”.

Para mayor sorpresa, el presidente estadounidense explicó que “pedí la revisión de la FIFA” cuando se enteró que la roja implicaba un partido de suspensión, algo que no sabía.

Trump habló sobre el caso Balogun (EPA). Trump habló sobre el caso Balogun (EPA).

“Él es nuestro mejor jugador, o uno de nuestros mejores jugadores; un futbolista fundamental. Y le mostraron una tarjeta roja. Yo no sabía qué significaba eso y no pensé que significara gran cosa. Después empecé a escuchar que eso quería decir que no podía jugar el próximo partido, al menos el próximo partido. Y dije: ‘Eso ya es mucho, no se puede hacer eso’. Así que sí, pedí una revisión por parte de la FIFA y fui yo quien consiguió que esto se hiciera, porque hablé con una persona muy respetada”, reconoció Trump.

En ese sentido, sostuvo, como quien no quiere la cosa, que pidió revisar la acción, ratificando su postura sobre la jugada, y agregó: “Balogun no hizo nada malo y es nuestro mejor jugador, o uno de nuestros mejores jugadores; un futbolista fundamental al que le mostraron la roja. Por eso pedí la revisión de FIFA”.

El presidente estadounidense habló sobre la roja (EPA). El presidente estadounidense habló sobre la roja (EPA).

A su vez, aprovechó para tirar un comentario político y cargar al ex presidente estadounidense Joe Biden y, entre risas, dijo: “No fue Biden, Biden estaba dormido. Fui yo quien logró que esto sucediera. De hecho, fue muy triste, porque fui yo quien lo consiguió. Y si las cosas hubieran seguido su curso normal, yo ya estaría retirado. Ahora los demócratas dicen: ‘Deberíamos haberlo dejado hacer lo que quería y ya se habría ido’. Pero yo dije: ‘¿Saben qué es lo más triste? Yo conseguí los Juegos Olímpicos y conseguí la Copa del Mundo'”.

Trump también defendió la comunicación que habría mantenido con las autoridades del máximo ente del fútbol mundial y respaldó la intervención en el caso, insistiendo en su postura sobre la acción que originó toda la polémica.

El presidente de Estados Unidos dio detalles sobre su participación en la polémica decisión de la FIFA. (X: @atrupar)

La expulsión de Balogun y la decisión de la FIFA

El episodio se produjo durante el partido entre Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina, cuando Folarin Balogun fue expulsado con tarjeta roja directa tras una infracción considerada de juego brusco sobre el defensor Tarik Muharemovic. La acción fue sancionada por el árbitro y derivó en la suspensión automática del delantero para el siguiente compromiso del torneo.

Folarin Balogun. (foto: AP) Folarin Balogun. (foto: AP)

En un principio, esa sanción lo dejaba afuera del partido de octavos de final ante Bélgica. Sin embargo, la FIFA revisó el caso y resolvió levantar la expulsión, lo que permitió habilitar al atacante para disputar el encuentro decisivo. La medida generó una fuerte controversia internacional y abrió un debate en torno al criterio disciplinario aplicado en plena competencia.

Video: TyC Sports.

¿Cuándo se definirá el cruce?

El cruce entre Estados Unidos y Bélgica por los octavos de final del Mundial se definirá a las 21:00 (hora de Argentina). El ganador del partido avanzará a los cuartos de final, donde enfrentará al vencedor del picante duelo entre España y Portugal, programado para las 16:00, también por esta misma instancia del torneo.

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