​Error insólito en Inglaterra: usaron una ventana más de las permitidas y corren riesgo de recibir una sanción 

En la victoria 1-0 del Crystal Palace frente al Everton por la Superliga Femenina, las Águilas usaron cuatro ventanas de cambios, es decir, una más de las tres autorizadas. El hecho, que fue posible por la displicencia arbitral, puede generar fuertes consecuencias para el club de Londres y los jueces del duelo.

Fue en la primera fecha del certamen. Fue en la primera fecha del certamen.

Los dirigentes de la Women’s Super League ya comenzaron una investigación, según afirmó el diario The Sun. Y los medios anticiparon una dura sanción.

De todas formas, aún no hay nada confirmado y el reglamento de la competencia no contempla una penalización automática por incumplimiento de las normas de sustitución.

El Palace recién ascendió a la máxima categoría esta temporada. El Palace recién ascendió a la máxima categoría esta temporada.

“Podemos confirmar que hubo una infracción de las reglas de la competición en el encuentro entre el Crystal Palace y el Everton. Ahora, llevaremos a cabo una investigación junto con ambos clubes y Pro Ref y les informaremos oportunamente“, informó en un comunicado la organización deportiva.

De todas formas, el caso de los Glaziers podría ser referido a un tribunal independiente, el cual tendría el poder para tomar la pena correspondiente: una multa, la deducción de puntos u otras sanciones deportivas según corresponda.

​