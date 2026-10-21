​ ​Lago Puelo impulsa una variada agenda cultural con teatro, talleres y Feria del Libro 

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En diálogo con Crónica, la directora de Cultura de Lago Puelo, Graciela Huanchupán, repasó las próximas actividades de la localidad, que incluyen el cierre de la coproducción con el Cervantes, la tercera Feria del Libro y propuestas para la temporada estival.

La Dirección de Cultura de la Municipalidad de Lago Puelo atraviesa semanas de intensa actividad. En declaraciones a Crónica, Graciela Huanchupán, titular del área, repasó los principales eventos y proyectos que se llevarán a cabo en la localidad, destacando el trabajo conjunto con organismos nacionales, el acompañamiento a los hacedores culturales locales y las propuestas abiertas para toda la comunidad.

Teatro Nacional Cervantes y la Feria del Libro

El calendario cultural inmediato tiene como hito el cierre de la obra teatral realizada en coproducción entre el Municipio de Lago Puelo y el Teatro Nacional Cervantes. “Son las últimas dos funciones, este viernes y sábado a las 21 horas en la Casa de la Cultura”, señaló Huanchupán, invitando a vecinos y visitantes a no perderse la despedida del espectáculo.

Por otra parte, la funcionaria brindó detalles de la tercera edición de la Feria del Libro, que se desarrollará el viernes 6 y sábado 7 de noviembre en el Gimnasio Municipal. El evento reunirá a escritores y editoriales de diversas ciudades, e incluirá una Expo Estudiantil y exposiciones de arte. El viernes 6 estará orientada a las visitas escolares (de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas), mientras que el sábado 7 el horario será de 14:00 a 20:00 horas. “Este año se sumaron muchas escuelas con exposiciones de trabajos realizados durante el ciclo lectivo”, destacó, sumando a la grilla presentaciones de libros, talleres y espectáculos musicales.

Talleres comunitarios y acompañamiento al artista local

Respecto a la formación y recreación, la directora recordó que continúan abiertos cerca de 30 talleres culturales en la Casa de la Cultura con una cuota social accesible. “Quienes quieran sumarse todavía están a tiempo; pueden consultar nuestra cartelera”, expresó.

Graciela Huanchupán repasó los principales eventos y proyectos que se llevarán a cabo en Lago Puelo.

Asimismo, Huanchupán puso en valor la disponibilidad de la infraestructura municipal para los hacedores culturales: “Este espacio está abierto para todos los que quieran llevar adelante una actividad, sea una feria, un evento artístico o una peña. Ponemos a disposición la sala, el personal y el equipamiento de sonido”.

Proyección para la temporada de verano

Pensando en los próximos meses, la gestión cultural apunta a potenciar las actividades comunitarias al aire libre. La intención es consolidar los encuentros en la plaza central durante la época estival, garantizando un escenario para músicos y artistas locales, en convivencia con paseos de artesanos, feriantes y productores de la región.