​ ​Trelew se prepara para cuatro días de literatura, grandes autores y propuestas artísticas 

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La tercera Feria del Libro y de las Artes reunirá del 15 al 18 de octubre a escritores de trayectoria nacional, editoriales y artistas en el Centro de Convenciones del MEF. Habrá presentaciones, talleres y encuentros para explorar desde la inteligencia artificial hasta los vínculos humanos.

Trelew volverá a convertirse en un punto de encuentro para la literatura y la cultura con la realización de la tercera Feria del Libro y de las Artes, que se desarrollará desde este jueves hasta el domingo en el Centro de Convenciones del Museo Paleontológico Egidio Feruglio (MEF), ubicado en avenida Fontana 140. Durante cuatro jornadas, lectores, escritores, editoriales y artistas compartirán un espacio que combinará presentaciones de libros, charlas, talleres y exposiciones. La programación reunirá distintas miradas sobre la literatura, la historia, los avances tecnológicos y las experiencias que atraviesan la vida cotidiana.

Entre los nombres destacados de esta edición figuran Irina Sternik, Gabriela Exilart, Sylvia Iparraguirre, Mario Massaccesi, Verónica Buchanan y Luciano Lutereau, quienes llegarán con propuestas que abordan temáticas diversas y convocan a públicos con distintos intereses.

Autores y libros para pensar la actualidad

La agenda de presentaciones comenzará el viernes a las 19 horas. Irina Sternik presentará Inteligencia Artificial. El futuro llegó hace rato, una propuesta que invita a reflexionar sobre el desarrollo de las nuevas tecnologías y su creciente influencia en la sociedad.

Una hora después, Gabriela Exilart compartirá Tierra herida: mujeres valientes, hombres apasionados y una revolución en marcha, una obra que combina historias personales, pasión y acontecimientos históricos.

El sábado a las 18:30 hs, será el turno de Sylvia Iparraguirre, quien presentará Borges, un destino sudamericano, con una mirada sobre la figura y el legado de uno de los grandes referentes de la literatura argentina.

Ese mismo día, a las 20, Mario Massaccesi llegará con Soltar para ser feliz, una propuesta centrada en las emociones, los cambios personales y la posibilidad de revisar aquellas situaciones que condicionan el bienestar.

La programación continuará el domingo a las 18.30 horas. En la oportunidad Verónica Buchanan presentará El tabú de la maternidad, un encuentro que pondrá en discusión las experiencias vinculadas con la maternidad y los mandatos sociales que la rodean.

El cierre de las presentaciones destacadas estará a cargo de Luciano Lutereau, quien a las 20 abordará “¿Qué es un vínculo?”, una invitación a reflexionar sobre las relaciones humanas y las formas de construir lazos con los demás.

Una agenda cultural que trasciende los libros

Además de los encuentros con autores, la feria ofrecerá stands editoriales, talleres, charlas y exposiciones artísticas, con el objetivo de acercar distintas expresiones culturales a la comunidad.

La diversidad de propuestas busca convertir al evento en algo más que una exhibición de publicaciones: un ámbito para intercambiar ideas, descubrir nuevas voces y generar encuentros entre quienes escriben, producen arte y disfrutan de la lectura.

Con esta tercera edición, Trelew suma una nueva cita a su calendario cultural de octubre, con cuatro días de actividades en torno a los libros, el pensamiento y la creación artística.