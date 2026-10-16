​ ​Con una nueva novela, Isabel Allende fue galardonada con el Premio Planeta 2026 

​ ​

Isabel Allende se consagró ganadora del prestigioso Premio Planeta 2026 con su novela ‘La hora antes del alba’. La obra marca el desenlace definitivo del universo de ‘La casa de los espíritus’.

La escritora chilena Isabel Allende ganó el prestigioso Premio Planeta 2026 en Barcelona tras presentar La hora antes del alba, novela que concluye la saga de La casa de los espíritus y otorga un millón de euros a la autora.

El anuncio tuvo lugar durante la gala conmemorativa por la edición número 75 del certamen, presidida por los reyes de España, Felipe VI y Letizia.

La nueva entrega literaria retoma las vivencias de Alba Trueba, nieta de Clara del Valle, enfocándose en su proceso de reconstrucción vital tras haber soportado tormentos y encarcelamiento durante el régimen de Augusto Pinochet.

Allende, nacida en Lima en 1942 y reconocida internacionalmente por piezas maestras como Eva Luna, Paula y De amor y de sombra, estructuró este desenlace como una despedida definitiva del universo ficcional que inició en 1982 con su ópera prima.

Durante más de cuarenta años, la autora acumuló consultas constantes sobre el porvenir de sus personajes. Según explicó, la determinación de escribir esta secuela surgió a raíz de las recientes tendencias autoritarias en diversos países, un escenario que conectó directamente con las circunstancias del golpe militar de 1973 que la condujo al exilio.

Para ingresar a la competencia, la novelista utilizó el seudónimo Luz Ventura y bautizó provisoriamente su manuscrito como Los que faltan. La creadora admitió que “nunca antes había participado de un certamen literario por temor a perder”, argumentando que a sus 84 años reunió el valor necesario para asumir el desafío.

Redactado con información de NA