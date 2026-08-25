​ ​La Fiesta de las Colectividades ya tiene fecha y prepara una nueva edición en Comodoro 

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La celebración reunirá a las distintas colectividades con propuestas culturales, gastronómicas, deportivas y familiares. La tradicional feria se realizará los días 11, 12 y 13 de septiembre.

La Federación de Comunidades Extranjeras de Comodoro Rivadavia (FEDECOMEX) prepara una nueva edición de la Fiesta Nacional de las Comunidades Extranjeras, una celebración que cada año reúne a las comunidades que forman parte de la identidad cultural de la ciudad.

En diálogo con Crónica, Marta Mañas, integrante del área de Prensa de FEDECOMEX, destacó el valor histórico de quienes llegaron a estas tierras y contribuyeron al crecimiento de la ciudad. En ese sentido, explicó que la organización reivindica especialmente la figura del pionero patagónico. “Porque no es lo mismo aquel que arribó a estas costas inhóspitas como aquel que llegó a Jujuy, Salta o Mendoza. Es distinto, creemos que este ha sufrido muchísimo más”, señaló.

El cronograma comenzará el 4 de septiembre, con el día protocolar en homenaje al pionero patagónico. La agenda continuará el 7 de septiembre, cuando se realizará la presentación de las tradicionales vidrieras alegóricas en distintos comercios del centro de Comodoro Rivadavia, una actividad que contará con el acompañamiento de la Cámara de Comercio.

El momento central de los festejos será la feria gastronómica de las colectividades, que se desarrollará durante tres jornadas, los días 11, 12 y 13 de septiembre.

El viernes 11, desde las 20 horas, se llevará adelante el acto protocolar que dará inicio formal a la feria. El sábado 12, desde las 15 horas, será el turno de las actividades culturales, con la participación de los niños y los ballets infantiles de las distintas colectividades, para luego dar paso a las presentaciones de los adultos.

El domingo 13 será una de las jornadas principales, con apertura desde las 11 horas. Durante todo el día, las familias podrán acercarse para almorzar, disfrutar de las propuestas culturales y recorrer los diferentes espacios gastronómicos. También estará la posibilidad de adquirir productos sin necesidad de permanecer en el lugar durante toda la jornada.

Desde FEDECOMEX indicaron que el valor de la entrada todavía no fue definido y que será anunciado luego de una nueva reunión de la organización. Mañas remarcó que el objetivo es mantener un precio accesible para que toda la comunidad pueda participar. “Siempre trabajamos porque somos capital nacional de las comunidades extranjeras, algo que se ha logrado con mucho esfuerzo de la provincia”, sostuvo.

Además, destacó que las actividades están pensadas especialmente para compartir en familia y poner en valor la diversidad cultural de Comodoro Rivadavia. “Siempre para la familia, para juntar niños que disfrutan en un espacio, que están contenidos en un espacio durante todo el año, y para que la familia los disfrute, para que sepan de la diversidad cultural que cobija este Comodoro”, expresó.

En ese marco, explicó que la organización busca sostener una entrada de bajo costo, teniendo en cuenta además el contexto económico actual y las dificultades para conseguir financiamiento. “Los ingresos los tenemos que generar nosotros, la ayuda es escasa, y la época no está muy buena en Comodoro”, afirmó Mañas.

La agenda de septiembre no terminará con la feria gastronómica. Desde FEDECOMEX adelantaron que también se desarrollarán diferentes propuestas deportivas, con especial participación de los jóvenes de las comunidades.

Una de las actividades destacadas será la Corrida del Inmigrante Pionero Patagónico, prevista para el 20 de septiembre. La organización está a cargo de los jóvenes, quienes trabajan junto a Nancy y Regina en los preparativos. “Ahí resalta y se exalta la juventud”, señaló Mañas al referirse a la participación de los jóvenes en la organización.

Posteriormente, se sumarán distintos torneos de fútbol que están siendo organizados por la subcomisión deportiva, a cargo de Carlos Argota.