​ ​Don Osvaldo vuelve a Comodoro con su gira por el sur y presenta “Zona Liberada” 

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La banda liderada por Patricio Santos Fontanet se presentará el sábado 17 de octubre a las 21 en el Predio Ferial. El recital forma parte de una gira patagónica que también pasará por Río Gallegos y Trelew, con producción de Rocanmusic y CDM Producciones Patagónicas. Las entradas ya están a la venta.

Don Osvaldo vuelve a encontrarse con el público de Comodoro Rivadavia. En medio de un 2026 cargado de presentaciones en distintos puntos del país, la banda confirmó una nueva gira por la Patagonia que tendrá una de sus paradas principales en la ciudad.

La cita será el sábado 17 de octubre, a las 21 horas, en el Predio Ferial, ubicado sobre la Ruta Nacional 3, en el acceso norte de Comodoro. La presentación llegará con producción de Rocanmusic y CDM Producciones Patagónicas.

El grupo llegará en el marco de la presentación de “Zona Liberada”, su último material editado en formato DVD, después de un año en el que ya pasó por escenarios de Mar del Plata, La Plata, Corrientes, Santa Fe, Rosario, San Luis, Córdoba y Salta, además de realizar dos funciones en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas de Buenos Aires.

Una nueva parada en la Patagonia

La gira por el sur comenzará el jueves 15 de octubre en Río Gallegos, continuará dos días después en Comodoro Rivadavia y finalizará el domingo 18 en Trelew.

Para Don Osvaldo será una nueva oportunidad de reencontrarse con el público patagónico y recorrer un repertorio construido a lo largo de más de una década.

La banda nació como continuidad del camino artístico de Patricio Santos Fontanet después de Callejeros. El proyecto pasó inicialmente por Casi Justicia Social hasta consolidarse definitivamente bajo el nombre Don Osvaldo en septiembre de 2014. Desde entonces publicó los discos “Casi Justicia Social”, “Casi Justicia Social II” y “Flor de Ceibo”, además del DVD “Zona Liberada”, lanzado en 2025.

Entradas a la venta y un beneficio especial

Las localidades para el recital en Comodoro ya pueden conseguirse online a través de Eden Entradas y de manera presencial en Don José Hogar, San Martín 647.

Además, los primeros 200 tickets adquiridos mediante el sistema online incluyen de regalo el DVD “Zona Liberada”, que podrá retirarse en el puesto de merchandising el mismo día del recital.

Con una formación encabezada por Fontanet en voz y acompañada por guitarras, bajo, batería, percusión, saxo y teclados, Don Osvaldo prepara su regreso a Comodoro para una de las grandes citas del rock nacional previstas para la segunda mitad del año.