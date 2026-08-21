​ ​Chubut presenta una nueva edición del Encuentro Patagónico “Guitarristas del Sur” 

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El lanzamiento se realizará este viernes 21 de agosto, a las 10 horas, en el Centro Cultural Provincial de Rawson. El encuentro reunirá a músicos de Chubut, Santa Cruz, Río Negro y Neuquén, con actividades de formación y un concierto final en Gaiman.

Este viernes 21 de agosto se realizará el lanzamiento de una nueva edición del Encuentro Patagónico “Guitarristas del Sur”, una iniciativa que promueve la formación, el intercambio y la circulación de músicos de diferentes provincias de la región.

La presentación tendrá lugar a las 10 horas en las instalaciones del Centro Cultural Provincial (CCP) de Rawson, donde se brindarán detalles sobre las actividades previstas para esta nueva edición.

La propuesta es una iniciativa del músico Rubén Toninello y cuenta con el acompañamiento de la Subsecretaría de Cultura del Chubut y el Ente Cultural Patagonia, en articulación con la Coordinación de Cultura de la Municipalidad de Trelew y la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Gaiman.

“Guitarristas del Sur” nació como un espacio de carácter formativo y artístico que busca fortalecer la identidad sonora de la Patagonia, fomentar la circulación cultural entre provincias y generar instancias de encuentro y formación comunitaria a través de la música.

En esta oportunidad contará con la participación confirmada de exponentes de Santa Cruz, Río Negro y Neuquén, junto a músicos chubutenses provenientes de Trelew, Gaiman y Puerto Madryn, ampliando de esta manera el alcance regional de la iniciativa.

Como parte de las actividades se desarrollarán talleres de guitarra, que permitirán compartir conocimientos y experiencias entre los músicos participantes y la comunidad.

La jornada culminará a las 21 horas con un concierto en la Iglesia Metodista de Gaiman, ubicada en Juan Evans N° 174, donde los artistas participantes compartirán escenario como cierre del encuentro.

La iniciativa da continuidad al trabajo iniciado en la edición anterior, que reunió a guitarristas de diferentes puntos de la Patagonia y combinó instancias de capacitación con presentaciones en vivo, consolidando a “Guitarristas del Sur” como un espacio de intercambio y fortalecimiento de la música regional.

Participantes

“Guitarristas del Sur” reunirá en esta oportunidad representando a Chubut a Jorge “El Topo” Bega de la localidad de Gaiman, concertista, profesor de música y ex director del Instituto Superior de Formación Docente Artística (ISFDA) N° 805; Juan Barrena de la ciudad de Trelew, concertista, profesor de música y fundador de “Guitarristas del Sur” habiendo participado además del Festival “Guitarras al mundo” y de diversos escenarios en la provincia, Cosquín (Córdoba) y Houston (Estados Unidos); y al Ensamble de guitarras del FAV N° 805 de Trelew, compuesto por estudiantes del Taller de Adultos de la Formación Artística Vocacional (FAV).

Sumado a ellos por Chubut también será parte de esta edición el madrynense Enrique Payllalef, guitarrista y compositor autodidacta integrante del reconocido conjunto “Las guitarras del camino”, además de ser fundador de “Guitarristas del Sur”.

En tanto que en representación de Río Negro se presentará Ariel Silvestre de la ciudad de General Roca, egresado del Instituto Patagónico de las Artes y distinguido con la beca “Mozarteum Argentino 2025/2026”.

Por su parte Matías Hermosilla, de la ciudad de Zapala, compositor, guitarrista y violonchelista representará a Neuquén. Se trata de un artista con una amplia trayectoria en el ámbito internacional al haber realizado conciertos en Argentina, México, Chile, Estados Unidos, Canadá, España y Portugal, siendo además ganador en 2026 del certamen para “nuevos valores” en Cosquín, Córdoba.

Por la provincia de Santa Cruz participará el guitarrista y compositor autodidacta, Miguel Castañeda de la ciudad de Río Gallegos, quien ha desarrollado diversos géneros musicales para guitarra tocando en diversas bandas.