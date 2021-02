La Escuela 137 con múltiples complicaciones

Los directivos afirmaron que en estas condiciones es imposible comenzar con las clases presenciales.

El día de hoy directivos de la Primaria 137 de Cutral CO se reunió con padres de todos los grados por los problemas edilicios.

Susana Seguel, vicedirectora relató que se organizó la reunión de padres porque consideraron que el la escuela no está lista para el dictado de clases “se piden clases presenciales pero la escuela no está en condiciones, necesitamos que lo vean. Salió una comisión de padres formada para presionar para que se pueda volver a la presencialidad”.

Seguel detalló los múltiples problemas que tiene el establecimiento, “hay problemas eléctricos, con las cloacas, ventilación que no permite circulación de aires, filtraciones en techos y paredes, pérdidas de agua, los baños funcionan a medias, no hay elementos de sanitización. Los patios no están en condiciones para que se hagan los recreos como se pide al aire libre”.

La Vicedirectora agregó que “las condiciones de higiene no están para que estemos trabajando en el establecimiento. Se nos quemó la computadora y traemos las nuestras para contestar correos y demás trabajos”.

