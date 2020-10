La ministra Peve justificó la no aplicación del ibuprofeno nebulizable

La titular del ministerio de Salud de la provincia dialogó con LU5 Radio Neuquén y aclaró que no está en contra de la utilización del ibuprofeno nebulizable pero que no se aprueba porque aún no hay evidencia científica sobre los resultados de su implementación.

Consultada sobre la utilización del medicamente, Peve manifestó “sería necio no colaborar en algo que alivie, pero debemos respetar normas y leyes de uso, adoptamos todas las drogas que cumplan con eso” . De todos modos, la funcionaria reconoció que hay farmacias que lo hacen y si bien desde Salud no se recomienda el tratamiento, aclaró que la provincia no les prohíbe la venta.

Por otra parte, Andrea Peve insistió en la importancia de la prevención del contagio por parte de toda la sociedad y puntualizó que necesitan quedar en una meseta que los ayude a salir de esta compleja y crítica situación.