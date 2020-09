Iril pidió que se remueva la cúpula local de Salud

El edil de Compromiso sacó un comunicado pidiendo que se cambie a Eduardo Serer y a Pablo Rinaudo. Argumentó que no manejaron bien la situación pandémica.

El edil de Compromiso y profesional de la Salud, Gustavo Iril, sacó un comunicado para pedir que se cambien la dirección de la Zona Sanitaria y del Hospital. “No hay coordinación, no hay información creíble, y no hay un mensaje claro a la comunidad” detalló.

En comunicación con FM Fuego Iril manifestó “Es lo que puedo resumir en la tarea de estos últimos 6 meses, es lo que puedo representar desde el lugar que me toca representar como concejal y desde el personal del equipo de salud”.

El concejal insistió que “no hay una estrategia clara para trabajar en este momento, a las claras está que no hay buena información y comunicación, lo sostenemos desde el principio. Creo que se está sub valorando la cantidad de casos y se pone la culpa en la comunidad que es lo más fácil”.

Consultado sobre la dificultad de cambiar de funcionarios en medio de la pandemia, Iril sostuvo, “quizás no sea lo que corresponde, pero tengo que decirlo, generará antipatías pero estoy en contacto con colegas del sector público, privado, personal de salud, con gente de planta política y cientos de pacientes que todo el tiempo plantean la falta de información, de una bajada de línea y luego es fácil plantearle la culpa a los ciudadanos”.

Por otro lado aseveró que se debería haber involucrado a más actores de salud “tengo la libertad de no tener compromisos políticos con nadie y la tranquilidad de en este tiempo tratar de coordinar y trabajar con Rinaudo y Serer y planteando siempre lo que pensaba. No se dieron muchos ámbitos para plantearlo. Entiendo que es por egoísmos políticos ya que recién hace dos semanas se llamó a una reunión, cuando desde marzo se tendría que haber convocado para ser parte una estrategia y saber a qué se apunta”.

El Comunicado

La situación sanitaria en la comarca está desbordada, tenemos el índice de letalidad más alto del país, el número de muertos en este semestre se ha multiplicado por tres comparándolo con el año 2019. No hay coordinación, no hay información creíble, y no hay un mensaje claro a la comunidad.

De ninguna manera podemos esperar a ver las imágenes que hemos visto en otros países.

Cómo Concejal de la ciudad de Plaza Huincul y médico solicito la *Intervención inmediata de la Zona V y de la Administración Ejecutiva del Hospital Aldo Maulu*.