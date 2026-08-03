​Abren la convocatoria para el concurso Enfocando Derechos ​

Hasta el 25 de septiembre permanecerá abierta la inscripción para participar del concurso fotográfico que invita a personas de toda la provincia a capturar imágenes que promuevan una mirada inclusiva sobre la discapacidad.

El ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano abrió la convocatoria para participar de una nueva edición de “Enfocando Derechos”, el concurso fotográfico amateur que invita a retratar, desde una mirada inclusiva, los derechos de las personas con discapacidad. La inscripción será gratuita y permanecerá abierta hasta el 25 de septiembre de este año.

La propuesta está dirigida a personas mayores de 18 años, con y sin discapacidad, residentes en cualquier localidad de la provincia. No es necesario contar con una cámara profesional: las fotografías pueden realizarse también con teléfonos celulares. Las obras seleccionadas integrarán una muestra itinerante y serán premiadas en octubre.

En esta edición, el certamen propone reflexionar sobre el Artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reconoce el derecho de todas las personas a vivir de forma independiente y a formar parte de la comunidad. Las imágenes deberán mostrar situaciones de convivencia e inclusión entre personas con y sin discapacidad, poniendo el foco en la eliminación de barreras y en la construcción de una sociedad más accesible e igualitaria.

Desde la subsecretaría de Discapacidad y Personas Mayores se informó que el concurso busca promover una nueva mirada sobre la discapacidad desde el modelo social, entendiendo que las limitaciones no están en las personas sino en las barreras físicas, sociales y actitudinales que aún persisten. A través del lenguaje fotográfico, la iniciativa pretende sensibilizar a la comunidad y visibilizar el ejercicio pleno de los derechos.

Las obras deberán ser originales e inéditas, haber sido tomadas en territorio neuquino y enviarse en formato digital al correo [email protected], junto con los datos del autor, el título de la fotografía y una breve descripción que explique cómo la imagen representa la temática del concurso.

Un jurado integrado por referentes de la fotografía y representantes de la subsecretaría de Discapacidad y Personas Mayores seleccionará las veinte mejores imágenes, de las cuales surgirán las tres fotografías ganadoras. Además de la premiación, las obras seleccionadas formarán parte de una muestra itinerante que recorrerá distintos espacios públicos de la provincia durante el Mes de la Concientización y de las Acciones para la Inclusión Plena.

Las bases y condiciones establecen que la participación es gratuita y que las fotografías podrán ser tomadas con cámaras digitales o teléfonos celulares, siempre que respeten los criterios técnicos y conceptuales establecidos por la organización. Quienes deseen participar o realizar consultas pueden hacerlo al 2995073847.