Enfermeros y un pedido desesperado a la población

Mediante un comunicado difundido a través de diversos medios, enfermeros neuquinos al borde del colapso alzan la voz para decir a todos que “esto no es joda”.

“Les pedimos a todos que por favor respeten todas las medidas hoy necesarias para poder contener la propagación del virus que está causando la saturación del sistema de salud” expresan y alertan “Hoy tenemos que decirles que no tenemos más enfermeras o enfermeros en la provincia con o sin experiencia en cuidados críticos e intensivos, pronto no habrá quien los cuide dentro de los hospitales”.

En otro párrafo en el que expresan el pedido desesperado señalan “no es joda llorar porque no te puedo cuidar como lo hacía antes, no es joda tener que sortear para saber quién será la próxima cama libre, no es joda ver caer compañeros de trabajo, no es joda ver que las medidas de prevención no son respetadas”.

Los enfermeros nucleados en el sindicato de enfermería del Neuquén confirman que ellos están a disposición de quien los necesite, pero gritan a los cuatro vientos que es de suma importancia la responsabilidad individual en el acatamiento de los protocolos sanitarios dispuestos a los fines de evitar la propagación del coronavirus. La situación en los hospitales neuquinos es crítica, por ende buscan evitar que sea aún más grave.