Según la UCA, la pobreza volvió a subir y alcanzó el 30% en el primer trimestre de 2026

La Universidad Católica Argentina advirtió que 1,3 millones de personas cayeron bajo la línea de pobreza en los primeros meses del año. La indigencia llegó al 6,5% y el mayor impacto se registra entre niños y adolescentes.

La pobreza volvió a crecer en Argentina durante el primer trimestre de 2026 y alcanzó al 30% de la población, mientras que la indigencia trepó al 6,5%, de acuerdo con un informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).

El estudio señala que, aunque el incremento respecto al cierre de 2025 fue de apenas 0,1 puntos porcentuales en pobreza y 0,4 puntos en indigencia, el deterioro social implicó que 1,3 millones de personas pasaran a vivir por debajo de la línea de pobreza en pocos meses.

La inflación golpeó más que los salarios

El informe atribuye el deterioro principalmente al aumento del costo de vida por encima de la evolución de los ingresos.

Durante el período analizado, la Canasta Básica Alimentaria aumentó un 11,6%, mientras que la Canasta Básica Total subió un 9,6%. En contraste, los salarios crecieron en promedio un 8,6%, con un incremento aún menor entre los trabajadores registrados.

A esto se sumó el aumento de tarifas de servicios públicos, transporte y alquileres, que continuaron presionando sobre el presupuesto de los hogares. Además, las jubilaciones y las transferencias sociales perdieron poder adquisitivo frente a la inflación.

Los más afectados son niños y adolescentes

El estudio advierte que la pobreza continúa impactando con mayor fuerza sobre la población más joven.

Según la UCA, el 42,5% de los adolescentes de entre 13 y 17 años y el 40,9% de los niños de 5 a 12 años viven en situación de pobreza, mientras que entre los mayores de 65 años el indicador desciende al 8,5%.

El informe sostiene que este escenario refleja un proceso de “infantilización de la pobreza”, donde el riesgo de vulnerabilidad es considerablemente mayor entre los menores de edad.

Las regiones más afectadas

El relevamiento también evidencia fuertes diferencias territoriales.

Entre los principales aglomerados urbanos, Concordia presenta el mayor índice de pobreza con 52,5%, seguida por Gran Resistencia (49,7%), Posadas (42,6%), Gran Santa Fe (39,7%) y Corrientes (38,4%).

En materia de indigencia, el Gran Resistencia registra el nivel más alto del país con 24,3%, seguido por Concordia (11,2%), Posadas (10,7%), Gran Santa Fe (10,4%) y Corrientes (9,1%).

Una recuperación económica desigual

El informe de la UCA sostiene que la economía argentina continúa mostrando una recuperación heterogénea.

Mientras sectores como el agro, la energía y la minería mantienen un desempeño positivo, la industria manufacturera registró una caída del 1,7%, y la actividad económica avanzó apenas un 2,3%.

Además, advierte que los sectores con mayor capacidad de generar empleo, como el comercio, la construcción y la industria, todavía no logran recuperarse plenamente, lo que limita la mejora de los ingresos y mantiene a millones de personas en una situación de vulnerabilidad económica.