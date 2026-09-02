​Entró a un auto que estaba en marcha y escapó: quedó en prisión preventiva 

Un joven fue imputado y quedó cuatro meses en prisión preventiva por el hurto de un Renault Sandero en el barrio Villarino de Cipolletti.

Un joven fue imputado y quedó en prisión preventiva por el hurto de un automóvil ocurrido en el barrio Villarino de Cipolletti. La Justicia le dictó cuatro meses de prisión preventiva al considerar acreditado el peligro de fuga.

El hecho ocurrió el 27 de junio de 2026, cerca de las 21:45, en las inmediaciones de un domicilio ubicado sobre la calle Antonio Turrin. Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el joven aprovechó la ausencia momentánea de la propietaria para subir a un Renault Sandero que había quedado estacionado con el motor en marcha.

De acuerdo con la investigación, el acusado tomó el vehículo y escapó rápidamente en dirección a la calle Manuel Estrada.

Las pruebas que presentó la fiscalía

Durante la audiencia de formulación de cargos, el fiscal Diego Vásquez presentó distintos elementos para respaldar la acusación. Entre ellos se encuentran la denuncia realizada por la víctima, registros de cámaras de seguridad públicas y privadas e informes elaborados por la Policía de Río Negro.

La fiscalía también sostuvo que existían motivos para solicitar la prisión preventiva. Entre los argumentos mencionó la falta de arraigo del joven en la zona, la reiterancia, el incumplimiento de pautas de conducta impuestas anteriormente y la gravedad creciente de las intervenciones que se investigan en otros expedientes.

El joven ya se encontraba detenido en el marco de otros procesos que todavía están en etapa de investigación preparatoria.

La defensa cuestionó la prisión preventiva

La defensa oficial, a cargo de Marcelo Caraballo, se opuso al pedido de prisión preventiva. Planteó que el acusado no cuenta con antecedentes penales computables y cuestionó que otros trámites judiciales en curso pudieran ser utilizados como fundamento para solicitar una medida de este tipo.

Luego de escuchar a las partes, la jueza de Garantías Agustina Bagniole resolvió formular los cargos contra el joven por el delito de hurto de automotor.

Además, estableció un plazo de cuatro meses para avanzar con la investigación penal preparatoria y dispuso que el acusado permanezca en prisión preventiva durante ese mismo período, al considerar que estaba acreditado el peligro de fuga.

La decisión se produjo en el marco de una investigación que busca determinar las circunstancias del hurto ocurrido en el barrio Villarino y la responsabilidad del joven acusado.